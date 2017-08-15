Эпидемиологи не рекомендуют купаться на пляжах Одессы
Управление Госпродпотребслужбы в г. Одессе рекомендует временно воздержаться от морского водопользования на пляжах города, информируют в Одесском горсовете.
Такая рекомендация вызвана большими ливневыми осадками, которые прошли 14 августа, после чего большое количество поверхностных вод попало в акваторию пляжей города, сообщает пресс-служба ведомства.
Данные рекомендации будут действовать до особого распоряжения.
Источник: Интерфакс-Украина
08:24