Четвертое судно с углем из ЮАР для ТЭС "ДТЭК" прибыло на Украину

В порт "Южный" (Одесская обл.) прибыл четвертый в текущем году балкер с 75 тыс. тонн антрацита из ЮАР для Приднепровской и Криворожской ТЭС "ДТЭК Энерго", сообщила пресс-служба компании в понедельник.



"Балкер Semiramis доставил в Украину 75 тыс. тонн южноафриканского антрацита. После разгрузки в порту "Южный" уголь направится на склады Приднепровской и Криворожской ТЭС для того, чтобы станции имели ресурс для работы в осенне-зимний период", - говорится в сообщении.



По ее данным, в августе ДТЭК включал эти станции, чтоб поддержать стабильность энергоснабжения страны в период летнего пика потребления электроэнергии. Отпуск электроэнергии антрацитовыми ТЭС ДТЭК увеличилась почти в 2,5 раза по сравнению с предыдущим июлем – до 564 млн кВт-ч. При таком режиме работы станции суммарно сжигали порядка 10 тыс. тонн в сутки.



"Мы ожидаем еще один балкер с 75 тыс. тонн антрацита на следующей неделе. После потери наших антрацитовых шахт и увеличения нагрузки на марку "Г" импорт угля является вынужденным, хотя и временным решением для нашей компании", - отметил коммерческий директор "ДТЭК Энерго" Виталий Бутенко.



Таким образом, в рамках заключенного контракта ДТЭК уже импортировал в Украину 300 тыс. тонн антрацита из ЮАР. Первое судно с 75 тыс. тонн антрацита для теплоэлектростанций ДТЭК прибыло в Украину 25 мая, второе – 23 июля, третье – 14 августа. Всего в ЮАР компания законтрактовала 675 тыс. тонн угля.



ДТЭК создан в 2005 году для управления энергетическими активами группы "Систем Кэпитал Менеджмент" (СКМ) Рината Ахметова. Корпорации делегированы функции по стратегическому управлению предприятиями группы, составляющими вертикально интегрированную цепочку по добыче и обогащению угля, производству и реализации электроэнергии.

