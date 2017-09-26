Мосгорсуд отказался освободить обвиняемого в шпионаже украинца Сущенко

Мосгорсуд продлил срок ареста гражданину Украины Роману Сущенко, обвиняемому в России в шпионаже, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.



Таким образом, суд удовлетворил ходатайство следователя ФСБ, который просил продлить срок действия меры пресечения.



"Продлить срок ареста до 14 месяцев, то есть до 30 ноября", — огласила решение судья.



ФСБ РФ 3 октября 2016 года сообщила о задержании сотрудника главного управления разведки минобороны Украины Сущенко, который, по данным спецслужб, собирал секретные сведения о деятельности Вооруженных сил РФ и Росгвардии.



Украинское национальное агентство "Укринформ" заявило, что Сущенко с 2002 года является их корреспондентом. В "Укринформе" отвергли обвинения в шпионаже, отметив, что журналист находится в отпуске и прибыл в Москву по личным делам. В МИД РФ сообщили, что Сущенко не обращался в министерство для получения журналистской аккредитации. Адвокат арестованного Марк Фейгин заявляет, что его подзащитный не признает свою вину.

