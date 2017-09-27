Под Винницей горят и взрываются склады с боеприпасами

В Калиновке Винницкой области возник пожар на складах боеприпасов.



Об этом сообщают пользователи соцсетей. Взрывы происходят на 48 арсенале, воинской части А1119 в г. Калиновка Винницкой области. Сейчас перекрыто Киевское шоссе под Винницей.



Поступила информация о том, что жителей Калиновки эвакуируют. Люди в панике эвакуируются из близлежащих районов, кто на чем может. Дороги перекрыты в районе пожара. Также остановлены поезда.



Журналист Василий Апасов написал, что стоит страшное зарево, постоянный гул взрывов снарядов.







