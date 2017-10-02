Законопроект о реинтеграции Донбасса будет внесен в Раду на этой неделе

Президент Петр Порошенко намерен внести в Верховную Раду законопроект «О стратегии восстановления территориальной целостности Украины» на текущей неделе. Об этом на заседании согласительного совета сообщила представитель Президента в Верховной Раде Ирина Луценко.



«На этой неделе будет зарегистрирован законопроект «О стратегии восстановления территориальной целостности Украины», - сказала она, передают Українські Новини.



Других подробностей она не сообщила.



Ранее сообщалось, что Совет национальной безопасности и обороны рассмотрит законопроект о реинтеграции Донбасса после согласования одного из трех вариантов введения миротворческой миссии на Донбасс.



На прошлой неделе заместитель главы Администрации Президента Константин Елисеев сообщил, что законопроект готов.

