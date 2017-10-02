Сгоревший хостел в Запорожье работал нелегально

Хостел в Запорожье, в котором минувшей ночью во время пожара погибли пятеро постояльцев и еще трое людей пострадали, работал нелегально, рассказал агентству "Интерфакс-Украина" глава оперативно-координационного центра Главного управления ГСЧС в Запорожской области Александр Сычев.



По его словам, хостел, где произошел пожар, работал на территории центрального рынка Запорожья нелегально, и был расположен в старом деревянном здании, ранее принадлежащем хлебозаводу. "Мы не знали, что в этом помещении работал хостел – это выяснилось позже. Сразу на место вызова было направлено 5 отделений спасателей. Было много работы по срезанию решеток на окнах, и необходимо было работать в очень задымленных помещениях - проводить тушение пожара. А также ждать, пока отключат электроэнергию", - рассказал представитель ГСЧС.



Как отметил А.Сычев, постояльцы хостела оказались в огненной ловушке, поскольку в помещении не было запасного выхода и все окна были закрыты решетками, а также был демонтирован гидрант. Поэтому спасение людей проходило в очень сложных условиях.



Пятеро постояльцев, в том числе гости из Кавказа, погибли. Еще трое, среди которых 8-летняя девочка, были госпитализированы в ожоговый центр 5-той городской больницы скорой помощи.



Как рассказала агентству заведующая ожоговым центром Елена Пономаренко, состояние ребенка удовлетворительное, девочке не потребовалась реанимация. Двое других пострадавших - мужчина и женщина - получили ожоги верхних дыхательных путей, также у мужчины обожжено 25% тела, у женщины – нижние конечности. "Пациенты находятся в состоянии медикаментозного сна. Известно, что люди проснулись от того, что находились в задымленном помещении, где горел потолок. Прогноз пока сомнительный. Тяжесть состояния обусловлена ожогами верхних дыхательных путей и токсической дымовой ингаляцией", - рассказала она.



На месте происшествия работает следственная группа. По словам прокурора Запорожской области Валерия Романова, на данный момент возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) и ст.364 (злоупотребление властью или служебным положением, т.е. умышленное, из корыстных мотивов или в других личных интересах или в интересах третьих лиц, использование служебным лицом власти или служебного положения) Уголовного кодекса Украины. По его словам, дело открыто "в отношении должностных лиц, которые закрывали глаза на работу гостиницы без каких-либо разрешительных документов".



Причина пожара выясняется.



Владелец сгоревшего здания Максим Дрозденко рассказал агентству, что вероятнее всего причиной возгорания стал обогреватель. Также, по его словам, он сдавал помещения в аренду и не знал, как их использует его субарендатор.



По данным М.Дрозденко, субарендатор погиб во время пожара.



Как сообщалось, в центре Запорожья в результате пожара, возникшего в хостеле, погибли пять жильцов – четверо на месте, один скончался в карете "скорой". Из огня также удалось спасти 4 постояльцев хостела, среди которых 8-летний ребенок.



Пожар возник на втором этаже и охватил 100 кв.м.



Одной из причин пожара, очаг которого выявлен на втором этаже хостела, мог стать неисправный обогреватель дежурного.



Главное управление ГСЧС в Запорожской области сообщило, что хостел работал с конца 2016 года, за это время проверки соблюдения требований пожарной и техногенной безопасности не проводились.

