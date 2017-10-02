Сервис такси Джокер: особенности междугородних пассажирских перевозок по Украине

Много ездите по стране? Привыкли ценить свое время? Путешествуйте по Украине с "Джокером"! Удобный сервис такси - идеальное решение для занятых людей, желающих проводить время пути в обстановке комфорта. Необычайно востребованным предложением для клиентов являются междугородные пассажирские перевозки на такси по всей территории Украины.



Кому интересна данная услуга? Основная часть целевой аудитории - это:









местные предприниматели, много времени посвящающие поездкам по городам страны;

иностранцы, прибывшие в Украину с целью налаживания деловых контактов;

сотрудники дипломатических корпусов сопредельных государств, представительства которых находятся в украинских городах;

командный состав торгового флота (посадка специалистов на суда и списание на берег нередко осуществляется в различных портах страны).

Повышенное внимание к сервису обусловлено теми достоинствами, с которыми сопрягается использование междугородних такси. Сильными сторонами таких поездок являются:

Оперативная подача транспортного средства. Машина может быть подана в любой район города - с момента осуществления заказа это займет откровенно немного времени. Это преимущество по достоинству оценили клиенты, часто сталкивающиеся с незапланированными поездками. Возможность выбора подходящего авто. В наличии имеется внушительный ассортимент транспортный средств - каждый сможет подобрать подходящее с учетом вкусовых и иных предпочтений. Выбор водителя, нахождение с которым в салоне авто не будет связано с дискомфортом. В штате компании состоят сотрудники, владеющие русским, украинским и английским языками. Созданы надлежащие условия для того, чтобы общаться с шофером было в полной мере удобно.

Важный плюс поездок по стране на такси состоит и в том, что в салоне нет других пассажиров. Клиент может полностью сосредоточиться на вопросах, которые ему предстоит решить. Для многих занятых людей путешествие на машине является уникальной возможностью полноценно отдохнуть в дороге.