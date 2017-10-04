МИД Украины требует от РФ отменить призыв на военную службу в Крыму и Севастополе

Министерство иностранных дел Украины решительно протестует против намерения России провести призыв на военную службу в Крыму и Севастополе и требует отменить этот призыв.



"МИД выражает решительный протест из-за намерения Российской Федерации провести призыв на военную службу на временно оккупированной территории АР Крым и в г.Севастополь (Украина). … МИД Украины требует от Российской Федерации отменить призыв на военную службу на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и г.Севастополь (Украина), обеспечить неукоснительное соблюдение ею своих международных обязательств как государства-оккупанта", - говорится в заявлении МИД, распространенном во вторник.



Украинское внешнеполитическое ведомство также требует, чтобы РФ в полной мере выполнила резолюции Генассамблеи ООН A/RES/68/262 от 27 марта 2014 года "Территориальная целостность Украины" и A/RES/71/205 от 19 декабря 2016 года "Ситуация с правами человека в Автономной Республике Крым и городе Севастополь (Украина)".



"Обращаем внимание, что, согласно международному гуманитарному праву, государству-оккупанту запрещается принуждать лица, находящиеся под защитой, служить в его вооруженных или вспомогательных силах, так же, как и запрещается оказывать давление и вести пропаганду в пользу добровольного вступления в армию", - указали в МИД.



В заявлении также напоминается, что в тематическом докладе Управления Верховного комиссара ООН по правам человека "Ситуация с правами человека в оккупированной Автономной Республике Крым и городе Севастополь (Украина)", опубликованном 25 сентября 2017 года, зафиксированы факты преследований российскими властями жителей Крыма за отказ служить в российской армии. "Вынуждены констатировать очередное грубое нарушение Российской Федерацией своих международных обязательств", - указали в МИД.

