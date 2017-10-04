Порошенко ввел в действие секретное решение СНБО

Во вторник, 3 сентября, Петр Порошенко подписал указ №304/2017 о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны Украины, утвержденного 13 сентября 2017 года о военно-техническом сотрудничестве Украины с отдельными государствами, сообщает сайт президента.



"Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 13 сентября 2017 "О внесении изменения в решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 28 августа 2015 года "О военно-техническом сотрудничестве Украины с отдельными государствами" (прилагается, тайно)", - сказано в первом пункте документа.



Указ вступил силу в день его публикации. Контроль за его выполнением возложен на действующего секретаря СНБО Александра Турчинова.

