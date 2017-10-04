Муженко, Матиос и Полторак сегодня дадут объяснения по Калиновке на комитете Рады

В среду, 4 октября, комитет по вопросам национальной безопасности и обороны Верховной Рады соберется по вопросу о ситуации на складах боеприпасов в Калиновке. Об этом сообщает УНН.



Члены комитета заслушают информацию об использовании средств, выделенных Министерству обороны на повышения уровня защищенности опасных объектов хранения боеприпасов, которые были выделены после событий в Сватово и Балаклее.



Во время заседания комитета также будет рассматриваться проект закона о Государственном бюджете Украины на 2018 год в части финансирования сектора безопасности и обороны.



На заседание приглашены министр обороны Степан Полторак, начальник Генерального штаба ВСУ Виктор Муженко, заместитель Генпрокурора - Главный военный прокурор Анатолий Матиос.



Напомним, что ранее Муженко заявил о космических аппаратах над складом боеприпасов в Калиновке во время взрывов.



Как сообщала "Страна", секретарь СНБО Александр Турчинов на заседании Военного кабинета по взрывам в Калиновке требовал отставки начальника Генштаба ВСУ Виктора Муженко.



