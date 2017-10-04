У капитана подлодки «Наутилус» обнаружено видео, на котором обезглавливают женщин

У датского изобретателя, создателя подлодки «Наутилус» Петера Мадсена, обнаружено видео, на котором у женщин отрезают голову. Жертвы в этот момент живы.



Видеозапись, сообщает BBC News, была найдена на жестком диске компьютера, изъятого у Мадсена. Кто изображен на видео, не уточняется.



Петер Мадсен подозревается в убийстве шведской журналистки Ким Валль, с которой он выходил в море на подлодке. Мадсен заявил, что Валль погибла в результате несчастного случая, он испугался и выбросил тело в море.



Обезглавленное тело журналистки с отрезанными конечностями было обнаружено спустя две недели после того, как Валль не вернулась с «Наутилуса».



Журналистка Ким Валль 10 августа отправилась в плавание на самой крупной в мире частной подводной лодке «Наутилус». Кроме нее на подлодке был только создатель судна Петер Мадсен.



На следующий день Мадсен подал сигнал о помощи, заявив о неполадках на подлодке. Вскоре после того, как Мадсена сняли с субмарины, она затонула.

Сначала Мадсен утверждал, что накануне высадил журналистку на берег, но потом признался, что женщина умерла. По версии Мадсена, причиной смерти Валль стал несчастный случай.



При обследовании «Наутилуса», поднятого на поверхность, внутри подлодки были обнаружены следы крови Валль.

