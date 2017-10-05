Пиарщики Netflix создали заметную из космоса матку

Новый просветительский сериал Netflix о половом созревании получил впечатляющую рекламу, ширина охвата которой позволяет надеяться на увеличение аудитории с помощью инопланетян.



Художник Стэн Стад нарисовал на поле в округе Вентура (Калифорния, США) гигантскую матку. Рисунок наводит на мысли о таинственных рисунках в пустыне Наска или кругах, которые таинственным образом появляются среди посевов. В данном случае изображение женской репродуктивной системы должно привлечь внимание к 10-серийной анимированной комедии, посвященной "неуклюжим годам полового созревания", пишет Designtaxi.



Главными героями сериала "Большая матка" являются реальные люди - Ник Кролл и Эндрю Голдберг. Последнего озвучил комедийный актер Джон Малейни, а Кролл, как и многие второстепенные персонажи сериала, говорит голосом исполнительного продюсера Ника Кролла.





