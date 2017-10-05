Смартфон спас женщине жизнь во время стрельбы в Лас-Вегасе

Во время стрельбы, которую преступник открыл из окна отеля на фестивале кантри-музыки в Лас-Вегасе, женщина уцелела благодаря своему смартфону. Об этом сообщает LasVegasNow.



Пуля, которая летела в сторону женщины, разбила корпус смартфона и застряла внутри. Телефон вышел из строя, а женщина осталась жива.



Напомним, что в ночь на 2 октября 64-летний американец Стивен Педдок открыл стрельбу из номера своего отеля по толпе посетителей фестиваля кантри-музыки "Route 91" в Лас-Вегасе. По последним данным, в результате стрельбы в Лас-Вегасе погибли 59 человек, 515 получили ранения. Нападающий - 64-летний Стивен Крейг Педдок - застрелился сам. Его нашли мертвым в гостиничном номере. При нем было 10 единиц огнестрельного оружия.

