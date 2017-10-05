В США женщину лишили свободы за отказ вакцинировать сына

В американском штате Мичиган женщину приговорили к семи дням за решеткой после того, как она отказалась выполнять судебный ордер на вакцинацию ее девятилетнего сына.



Ребекка Брюдоу отказалась от вакцинации ребенка, несмотря на то, что согласовала ее с бывшим мужем - отцом мальчика, пишет "ВВС-Украина".



Сейчас ее экс-супруг получил временное первичное опекунство над ребенком, чтобы суметь провести вакцинацию.



Законодательство штата Мичиган позволяет родителям по своему усмотрению отказываться от вакцинации детей, если она противоречит их личным убеждениям.



Однако госпожа Брюдоу нарушила законы, ведь сначала согласовала вакцинацию с бывшим мужем, а потом отказалась от нее.



Дело началось сразу после рождения ребенка - тогда супруги решили не делать новорожденному вакцинацию сразу, а немного подождать. После развода в 2008 году отец мальчика настоял, чтобы его сыну таки сделали все необходимые прививки, сообщает ABC News.



Однако, как госпожа Брюдоу заявила в суде, она отказалась от этого, потому что вакцинация шла вопреки ее убеждению.



"Я лучше буду сидеть за решеткой, но стоять за то, во что я верю, чем откажусь от того, в чем убеждена", - заявила она.



Противники вакцинации - чьи позиции критикует медицинское сообщество - настаивают, что она вредит детям и вызывает аутизм.



Уровень вакцинации детей в Мичигане один из самых низких в США.



По словам представительницы неприбыльной организации "Информационный центр национальной вакцинации" Барбары Фишер, это уже не первый случай в этой стране, когда родителей арестовывают из-за отказа от вакцинации детей. Причем в США федеральное правительство не обязывает родителей делать прививки, оставляя регулирование этого вопроса правительствам штатов или местным школьным округам.



Если родители не следуют местным указаниям по вакцинации, детям часто запрещают ходить в школу, а родителей затем могут посадить за детские прогулы. Именно поэтому многие родители невакцинированных детей выбирают обучение своих детей дома, сообщила госпожа Фишер.

