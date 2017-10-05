Суд арестовал участок и запретил строительство скандальной АЗС в Киеве

Апелляционный суд Киева арестовал земельный участок и запретил строительство на территории автозаправочной станции " ОККО" на ул. Ревуцкого, 8 в Киеве.



Об этом Українським Новинам сказала пресс-секретарь суда Татьяна Геведзе.



"Сегодня Апелляционный суд Киева частично удовлетворил ходатайство прокуратуры", - сообщила она.



Таким образом Апелляционный суд отменил решение Дарницкого районного суда Киева, наложил арест на земельный участок и запретил ООО "Гуель Парк" дальнейшее строительство.



Как сообщали Українські Новини, вечером в среду, 4 октября, активисты разгромили АЗС.



В ходе акции получил ранение несовершеннолетний протестующий и полицейский.

