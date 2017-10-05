Психозы недели. Предпогромное (обновлено)

С прошедшим праздничком, читатели! Что значит каким? 5 октября – день НЕголосования за закон о реинтеграции Донбасса – выпал на суккот. Пишут, что это «один из главных праздников еврейского народа». По старой украинской традиции мы отметили его погромами. Разгромили корову, памятник небесной сотне и немного Верховную Раду силами «Азова» и «Правого сектора». Но все как-то вяло. Хотя, чувствую – скоро резвости прибавится. Принятые на этой неделе судебная и пенсионная реформы очень располагают к социальной ненависти...



Начну, пожалуй, с фишки уходящей недели – проекта закона с длинным названием “Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України над тимчасово окупованими територіями в Донецькій та Луганській областях”, больше известного как закон о реинтеграции Донбасса.



По большому счету, этот закон нужен Украине, как зайцу пятая нога. Правовые последствия для России? Их нет. Она как платила пенсии в ОРДЛО, так и платит. Как российские рубли там ходят, так и будут ходить. Пока сохраняется статус-кво. То же самое касается и международных санкций: закон к этому никаким боком не относится.



Великое законодательное ноу-хау – написать “Россия – оккупант” – несет такую же смысловую нагрузку, как групповое скандирование “ПТН ПНХ!” в преддверии продажи Москвой комплексов С-400 Саудовской Аравии и С-300 Турции. Кстати, к нам едет Эрдоган, будет о чем поболтать.



Надо понимать, что история – это такая книга, которую пишут победители. Порядок действий очень важен. Сначала советские солдаты расписались на Рейхстаге, а уж потом союзники собрались в Нюрнберге судить нацистов. А не наоборот.



Но у нас с антитеррористическим блицкригом на востоке как-то не сложилось. Первые две попытки завершились Минскими соглашениями: 2014 года – после Иловайска и 2015-го – после Дебальцево. Война оказалась совсем такой “плевой”, как представляли себе поначалу патриоты.



Хотелось бы, конечно, третий раз попробовать. Но Курт Волкер сказал пранкерам Вовану и Лексусу: “Если Украина попробует атаковать Донецк и Луганск, то это будет большой глупостью: армия России сильнее, чем украинская армия сейчас или когда-либо будет". Пришлось послушаться.



Тем более, когда отношения с западными партнерами выходят на качественно новый уровень. О чем свидетельствует принятое Кабмином 4 октября 2017 года решение о стопроцентной предоплате при закупке товаров, работ и услуг у НАТО. Я так понимаю, без предоплаты нам и гвоздя ржавого в аренду не дают. «Доверяют»! Знают нашу патологическую честность и некоррумпированность...



Так вот, в ситуации, когда победить очень хочется, но в силу объективных причин “не можется”, рождается идея принять закон... о победе над Донбассом методом его реинтеграции. И впихнуть в этот проект кое-что невпихуемое, но очень важное с точки зрения наших западных партнеров: продление особого статуса еще на год.



Судя по истерическим конвульсиям после провала голосования (срочному визиту гаранта к своей фракции и внеплановой вечерней встрече с послами Германии, Франции и США), ради продления статуса и затевался весь “карнавал”. Зачем он нужен Западу?



Если предположить, что с миротворцами на самом деле “выгорает”, то годовой лаг, который дает продленный статус, позволяет завершить остатки боевых действий, отвести вооруженные силы от линии соприкосновения, отучить их от привычки стрелять по ночам. Завести в ОРДЛО под охраной “голубых касок” украинские партии, СМИ и прочих субъектов избирательного права. Провести выборы. Выбрать каких-то «свадебных генералов», которые устроили бы обе стороны – Россию и Украину. Посадить их под охраной все тех же миротворцев, скажем, в здание бывшего управления железной дороги в Донецке. И формально передать им бразды правления в мятежных республиках. Примерно так было в Косовской Митровице и других горячих точках.



Сейчас перспектива подобного урегулирования выглядит весьма призрачной. Но американцы хотят двигаться, Европа тоже хочет и давно. Правда, не знает как. А все вместе они просили нас обеспечить временной лаг для своих действий: продлить “особый порядок” еще на год. Мы клятвенно пообещали, но... не смогли. Послы в шоке, они не понимают, что за фигня происходила 5 октября в Верховной Раде.



Власть тоже в шоке, точнее, в предвкушении большого пенделя за создание неудобств высоким переговорным сторонам. Напомню, что действие закона «Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей» заканчивается 18 октября. Курт Волкер и Владислав Сурков встречаются 7 октября в Белграде. Есть все основания предполагать, что в промежутке между этими двумя датами кое-кто и получит тот самый пендель. Будет больно.



Поэтому самое время найти виноватых в парламентской импотенции. Само собой, объявлена “адская зрада”. По официальной версии “российская агентура, которая работает в парламенте, сорвала голосование за признание РФ агрессором”.



Но чисто визуально прорисовывается ситуативный сговор пассажиров “михобуса” со строителями “Стены”. Проще говоря, “народных фронтовиков” с “львовянами Саакашвили”. Фронтменами бузы в стенах парламента были “Самопомич” и лысый попутчик Михо – Мустафа Найем. Файеры и дымовые шашки под парламентом обеспечивали "Азов" и "Правый сектор" под кураторством Андрея Билецкого – не просто нардепа от НФ, а члена военного совета партии «Народный» фронт Арсения Яценюка.



При этом “фронтовики” добились разделения закона – на “реинтеграцию” и продление статуса, а Сыроид из “Самопомочи” вбросила свой альтернативный проект, чтобы “смешались в кучу кони, люди” и ничего не было проголосовано.



Кстати, Найем меня умилил этой надписью на “заборе Facebook” про легализацию Минских соглашений с подписями Захарченко и Плотницкого.







Такой забавный аргумент для быдла. Он-то сам знает, что Минские соглашения не нуждаются в легализации их законом Украины, постановлением Верховной Рады или клятвой на крови? Они уже и так “освящены” специальным решением “нормандской четверки” и одобрены Совбезом ООН.



Хочу скромно напомнить, что 11 февраля 2015 года лидеры «нормандской четверки» в Минске приняли Декларацию в поддержку Комплекса мер по выполнению Минских соглашений, принятого Контактной группой по урегулированию ситуации на Украине.



А 18 февраля 2015 года Совет Безопасности ООН единогласно принял резолюцию по Украине. Там черным по белому написано: ООН одобряет «Комплекс мер по выполнению Минских соглашений», принятый и подписанный в Минске 12 февраля 2015 года (приложение I); призывает все стороны обеспечить полное выполнение «Комплекса мер»...; постановляет продолжать заниматься этим вопросом и проч.







Стоило ли рвать пиджаки за упоминание или неупоминание Минских соглашений в тексте закона?! Вопрос, в принципе, риторический, потому что несогласные бузили не из-за соглашения (вот и каламбур вышел! – автор). И не только для того, чтобы поставить гаранта в “невдобное” положение перед Западом, хотя этого Саакашвили и Ко тоже добивались.



Но в целом день был, как бы это точнее сказать... короче, суккотный. Во всех отношениях. Душа жаждала погромов. И дождалась!



Очень точно в этом плане высказался один из погромщиков – “керівник штабу партії "Національний корпус" Назарий Кравченко, чьи “пацики” разнесли гипсовую корову и летнюю площадку перед офисом партии "5.10" Геннадия Балашова.



"Ми прийшли з приводу законопроекту по ОРДЛО. Зараз є вільний час – це раз. А друге – 5.10 взяло собі таку моду робити скандальні теги свого символу на культурних пам’ятках. Наприклад, це пам’ятник Шевченку, алея Шевченка на Хортиці. Тобто ми чітко підкреслили, що це може погано закінчитися, ми ж не намагалися покалічити Балашова чи розгромити офіс…", – пояснил он.



Да, Гена Балашов, по моему субъективному мнению, политический авантюрист, а его партия – гибрид секты с пирамидой. Но фашиствующий молодняк из “Свободы” и "Национального корпуса" – это гораздо худший вариант социального помешательства. Потому что они злые и буйные.



Для полного комплекта погромов и погромчиков в тот же день, 5 октября, один чудак осквернил сакральную святыню майдана – “покоцал” памятник «небесной сотне». И заявил, что сделал это намеренно, так как “после событий на майдане началась война на Донбассе и Украина осталась без Крыма”. Товарищ либо провокатор (чтобы подлить масла в огонь протестов под Верховной Радой), либо просто со странностями.



А в целом, слова Высоцкого “настоящих буйных мало” – это уже не про нас. Внутренний голос подсказывает, что страну ждет широкое разнообразие погромов и уличного мордобоя. Начиная от “коммерческих шабашей”, вроде того, как “активисты” на этой неделе разгромили заправку в Киеве, и заканчивая идейными “пятиминутками ненависти”.



Символично, что на этой неделе суд арестовал двух участников ОПГ "Торпеда", причастной, как заявляет полиция, к преступлениям в 2016-2017 годах на почве ксенофобии, религиозной нетерпимости и международных конфликтов.



"Торпеду" не путайте с “Торнадо” – это разные банды. “Торнадо” больше по пыткам специализировались и устраивали сексуальные оргии с женщинами и младенцами на Донбассе. А на “Торпеду” повесили “осквернение непристойной надписью фасада Центральной еврейской синагоги в Черновцах”; “нападение на синагогу в Умани накануне праздника Хануки в конце прошлого года”; поджог львовской синагоги "коктейлем Молотова"; подрыв гранаты в ночь на 21 сентября в Умани во время празднования еврейского нового года; порчу мадьярского памятника "Семь племен венгров". И другие подобные факты “порчи имиджа Украины в глазах международных партнеров”, как сказали полицейские на пресс-конференции.



Не знаю почему, но мне кажется, что наш имидж уже ничем не испортишь. Одним поджогом меньше, одним покушением больше... Кстати, традиция расстреливать депутатов местных советов, похоже, превращается в еженедельный ритуал. Только недавно был убит депутат городского совета Михаил Бинусов, как на этой неделе стреляли в Олега Радковского – первого зампреда Одесского областного совета. Всадили пять пуль, большей частью ниже пояса.



Тем временем депутаты Киевсовета, чтобы их не трогали, отвлекли внимание киевлян актуальными вопросами мовы. На этой неделе они проголосовали за решение обязать сотрудников сферы обслуживания использовать в общении с клиентами только украинский язык. И вывески – только на мове. Прекрасный повод патриотам для скандала и битья витрин субъектов хозяйственной деятельности, которые вовремя не перевелись на “правильный язык”.



“Мовные терки” – это то, чего крайне не хватает населению на фоне роста курса доллара и двух “царских подарков” от законодателей на уходящей неделе: пенсионной и судебной реформ.



С пенсионной реформой, думаю, все станет ясно довольно скоро, когда весомая часть кандидатов в пенсионеры обнаружит, что власть их кинула. Причем довольно грубо. А вот судебная может оказаться сюрпризом. Особенно когда обиженные и оскорбленные кинутся в суды, а она (реформа) уже будет там их поджидать.



Например, в Гражданском процессуальном кодексе, помимо прочего, появилась норма, дающая право судьям не применять целые законы, если они считают, что те несправедливы. По словам юристов, таким образом, мы можем получить полную вакханалию в стране.



А добавить к этому “мелочи” типа автоматического перераспределения дел, если судья более 14 дней отсутствует. Говорят, что таким нехитрым способом вообще можно ни одно дело не рассмотреть. То есть судья идет на больничный, дело автоматически переходит к другому судье, тот тоже уходит. И так – играемся до бесконечности. Пока жалобщикам не надоест оспаривать пенсионные несправедливости.



Конечно, народ у нас выносливый и упорный, закаленный в боях с системой. Но кое-кто сойдет с дистанции. Или переведет свой пыл в банальную уличную агрессию. Ведь неудовлетворенная жажда справедливости сама находит себе жертву. Не обязательно идти громить Верховную Раду, где на заблокированной трибуне, как воробьи на ветке, расселись мятые и сонные депутаты.



Попадутся на глаза, скажем, носители другого языка, другой прически, “понаехавшие”, представители секс-меньшинств наконец. Эти так точно рано или поздно выгребут “за себя и за того парня”. С какой стати? “Патамушта пид...ы!”. Жизни от них нет. И пусть пенсию забрали не они, и бардак в судах – тоже не из-за них, но должен ведь кто-то получить по морде за ущемление прав граждан в свободной стране. Так что вперед – к победе погромизма...



P.S. Когда “Психозы” уже были на сайте, Верховная Рада продлила особый статус Донбасса еще на год. Страх “большого пенделя” оказался сильнее страха перед погромами. Также в первом чтении была принята “пустышка о реинтеграции”. А Сема Семенченко и “свободовец” Юрий Левченко не поделили дымовую шашку, которую кто-то из них бросил под ложу прессы в зале парламента. Парубий просил не разносить в клочья здание Верховной Рады, но ввиду нечленораздельности речи его никто не понял. Веселье продолжилось на улице...



