Ученые нашли способ снизить риск развития аутизма у ребенка

Женщины, которые принимают мультивитамины во время беременности, могут примерно на 30% снизить риск развития у ребенка аутизма с сопутствующей умственной отсталостью. К такому выводу пришли ученые в Университете Дрекселя.



В исследовании приняли участие около 270 тысяч женщин и их дети, которым на конец 2011 года было от четырех до пятнадцати лет.



Выяснилось, что в семьях, где матери при беременности принимали мультивитамины, риск заболеваний аутизмом с умственной отсталостью был меньше и составил 0,26% (у 158 детей из 61934). При этом, у женщин, которые не употребляли пищевых добавок этот показатель был на уровне 0,48% (у 430 детей из 90480).

