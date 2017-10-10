Укравтодор построит автобан, который соединит Украину с Венгрией

Укравтодор планирует реализовать проект нового автобана Львов - Будапешт (Венгрия), которая станет основной артерией для экспорта украинских товаров в страны Восточной и Южной Европы. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.



Отмечается, что в рамках реализации этого проекта Укравтодор совместно со Всемирным банком начали подготовку предварительного технико-экономического обоснования проекта строительства (реконструкции) дороги i категории Львов - Мукачево.



"Эта дорога станет основной артерией для экспорта украинских товаров в страны Восточной и Южной Европы и транзитным коридором международной торговли через Украину из Беларуси и стран Прибалтики в страны Восточной и Южной Европы, а также обеспечит устойчивое сочетание Закарпатья с другими регионами Украины", - отмечается в сообщении.



В Укравтодоре отмечают, что сейчас дорога из Мукачево до Львова проходит через сложный горный рельеф, а проезд по ней занимает около 3,5 часов. Новый автобан сократит время в пути до 2 часов.



Новая автострада соединит Львов с венгерским автобаном М-3 Будапешт-Ньиредьхаза и станет главным автомобильным коридором между Украиной и Венгрией.

