СБУ разрешила въезд в Украину ранее депортированным испанским журналистам

Служба безопасности Украины открыла въезд в Украину испанским журналистам Антониу Памплиегу и Мануэлю Анхелю Састре, которых ранее подозревали в пророссийской пропаганде.



Об этом сообщила пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская на странице в Facebook.



"Прислушиваясь к многочисленным обращениям представителей журналистского цеха, мы открыли въезд в Украину испанским журналистам Антониу Памплиегу и Мануэлю Анхелю Састре. Вместе с тем заверяем, что при наличии законных оснований, угрозы национальной безопасности, Служба и в дальнейшем будет принимать такие ограничительные мероприятия, в том числе и в отношении журналистов", - написала Гитлянская.



Она подчеркнула, что нужно осознавать, что против Украины уже четвертый год ведется информационная война, для этого привлекаются огромные финансовые и человеческие ресурсы.



"Легко спрогнозировать, что антиукраинская кампания России и в дальнейшем будет становиться все более агрессивной, и мы будем на это соответственно реагировать", - пояснила Гитлянская.



28 августа выдворение из Украины испанских журналистов Антонио Памплиегы и Мануэля Анхеля Састре вызвало возмущение со стороны журналистских организаций Испании. Журналистов записали в "черный список" и запретили им въезд в Украину до 2020 года.



Официальной реакции испанского правительства депортации не было, испанские же СМИ называют произошедшее нападением на свободу прессы.



В соцсетях журналистов были размещены сообщения, касающиеся поездки в Украину. В одном из своих последних сообщений в Instagram Антонио Памплиега пишет о якобы "бомбардировке Первомайска украинской армией" в 2014 году.

Представители Европейской и Международной федераций журналистов требуют от Совета Европы отреагировать на недопущение испанских журналистов Памплиеги и Састре в Украине.



Министерство информационной политики было обеспокоено ситуацией с запретом въезда в Украину испанским журналистам.

