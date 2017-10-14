В ближайшие сутки на Украине будет дождливо и более прохладно

На Украину в ближайшие сутки 14 октября c северо-запада Европы переместится порция более прохладного воздуха, поэтому ожидается некоторое понижение дневной температуры; в большинство областей атмосферные фронты принесут небольшие дожди, сообщает Укргидрометцентр. Временами прогнозируется небольшой дождь, лишь ночью в большинстве западных областей, днем в южной части, а также на Закарпатье и Прикарпатье без существенных осадков.



Ветер западный, северо-западный, 7-12 м/с, в западной части местами порывы 15-20 м/с.



Температура ночью 5-10°; днем 8-13°, на юге и Закарпатье местами 14-16°.



В Киеве 14 октября ожидается небольшой дождь, днем местами. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 7-9°, днем 10-12°.



По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 14 октября самая высокая температура днем была 25,7° в 1993 году, самая низкая ночью -5,0°. в 1992 году.



На Украине 15 октября ночью в западных и северных областях Украины, а днем – на вей территории, кроме запада и юга, временами ожидаются небольшие, местами умеренные дожди. Ветер северо-западный, 9-14 м/ с, местами порывы 15-20 м/с.



Температура ночью 6-11°; днем на Левобережье 8-13 °, на остальной территории 13-18 °.



В Киеве 15 октября небольшой дождь. Ветер северо-западный, 7-12 м/с , местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью 8-10°, днем 14-16°.

