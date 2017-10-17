НБУ: инфляция в октябре замедлится

В октябре инфляция должна будет замедлиться по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году. Об этом заявил и.о. главы НБУ Яков Смолий в интервью Укринформу.



"Мы ожидаем, что инфляция в октябре, по сравнению с этим же периодом прошлого года, должна замедлиться, поскольку в прошлом году причиной для существенного скачка было повышение тарифов на коммунальные услуги, чего не предполагается сейчас", - сказал Смолий.



Вместе с тем, он отметил, что основные риски инфляции все же остаются. Смолий пояснил, что подорожание сырых продуктов питания, в частности, овощей и фруктов, а также низкая урожайность из-за весенних заморозков, создали предпосылки того, что инфляция к концу года может вообще выйти за рамки целевого диапазона. Кроме того, такой неутешительный прогноз связан еще и с тем, что Украина существенно увеличила экспорт, в то время как производство увеличивалось не равноценно. Особенно, по словам Смолия, это отразилось на молочно-мясной группе товаров.



В то же время, замглавы Нацбанка выразил уверенность в том, что уже в I полугодии 2018 года инфляция вернется к центральному значению целевого коридора. "Поэтому, в пересмотренном прогнозе мы, наверное, выйдем за пределы коридора, но ситуация имеет свои объяснения. И мы надеемся, что уже в первом полугодии следующего года инфляция вернется к центральному значение целевого коридора, а в дальнейшем в 2018-2019 годах инфляция не превысит целей, которые мы определяли в краткосрочной и среднесрочной перспективе", - резюмировал Смолий.

