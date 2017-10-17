Украина намерена объявить конкурс на 4G в начале ноября

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ), в первой декаде ноября 2017 года намерена объявить тендер по получению лицензий на предоставление услуг связи стандарта 4G в диапазоне 2600 МГц.



Согласно сообщению на веб-сайте регулятора, решение о проведении конверсии и выдаче лицензий на конкурсной или тендерной основе в диапазоне 2600 МГц принято на заседании 17 октября.



"Это решение принято в связи с заявлением ООО "ММДС-Украина" о намерении освободить полосы радиочастот, определенных для внедрения новой технологии", - говорится в сообщении.



Решение, в частности, предусматривает проведение конверсии радиочастотного ресурса Украины в полосах радиочастот 2510-2545 МГц (кроме полос радиочастот 2532-2540 МГц в Запорожской области, 2540,0-2545,0 МГц в Киевской области, 2532,0-2540,0 МГц в Харьковской области, 2532,0-2540,0 МГц в АРК и 2532,0-2540,0 МГц в Севастополе), 2565-2570 МГц (кроме полос радиочастот 2565,0-2570,0 МГц в Запорожской области) , 2630-2665 МГц, 2685-2690 МГц во всех регионах Украины и по результатам этой конверсии - выдачу лицензий на конкурсной или тендерной основе.



Кроме того, определен субъект конверсии - "ММДС-Украина" - и сроки проведения мероприятий по конверсии: начало – второй квартал 2017 года, окончание - не позднее одного месяца со дня финансирования стоимости конверсии ее инициаторами.



Указанное решение принято в соответствии с порядком привлечения дополнительных внебюджетных средств для проведения конверсии радиочастотного ресурса Украины в полосах радиочастот общего пользования, утвержденного постановлением Кабинета министров от 1 августа 2007 года (№993), и является результатом длительной совместной работы пользователей радиочастотного ресурса, операторов телекоммуникаций, профильных ассоциаций и государственных органов.



"Принятие этого решения означает начало активной фазы подготовки к 4G-тендеру в диапазоне 2600 МГц, предусматривающий конкретные сроки выполнения всех необходимых процедур. Следующий шаг - представление "ММДС-Украина" в двухнедельный срок плана конверсии", - говорится в сообщении.



НКРСИ подчеркивает готовность параллельно начать процесс подготовки к 4G-тендеру в диапазоне 1800 МГц при оперативном принятии необходимых для этого решений пользователями радиочастотного ресурса в указанном диапазоне.



Как сообщалось со ссылкой на главу НКРСИ Александра Животовского, первый конкурс на внедрение технологии LTE для мобильной связи четвертого поколения будет проведен в ноябре-декабре 2017 года, он будет касаться диапазона 2600 МГц.



Кабмин ранее одобрил все документы для проведения конкурса на 4G в диапазоне 2600 МГц, однако его проведение было нецелесообразно без решения проблемы конкурса в диапазоне 1800 МГц, в котором сейчас операторы предоставляют услуги 3G и в котором им гораздо дешевле и проще перейти к стандартам 4G.



Решение НКРСИ об утверждении Порядка проведения конкурсов или тендеров на получение лицензий на пользование радиочастотным ресурсом Украины вступило в силу 22 сентября 2017 года.

