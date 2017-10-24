В Украине на учете находится более 1,6 млн переселенцев из Крыма и Донбасса

В Украине по состоянию на 23 октября на учете находится 1 млн 604 тыс. 059 внутренне перемещенных лиц, сообщает Министерство социальной политики Украины.



"По состоянию на 23 октября 2017 года, по данным структурных подразделений социальной защиты населения областных и Киевской городской государственных администраций, взято на учет 1 млн 604 тыс. 059 переселенцев или 1 млн 485 тыс. 485 семей из Донбасса и Крыма", - говорится в сообщении пресс-службы Минсоцполитики в понедельник.



На выплату помощи на аренду жилья и оплату коммунальных услуг профинансировано более 2,34 млрд грн.



Как сообщалось, по состоянию на 25 сентября на учете в Украине стояло 1 млн 592 тыс. 982 переселенца.

