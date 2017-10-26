Льготы по коммуналке? Держи карман шире!
Правительство, похоже, собирается подложить большую свинью льготникам. Инвалиды, ветераны, герои АТО, узники концлагерей и дети войны, все те, у кого еще остались скидки при оплате коммунальных услуг, для вас «хорошая» новость: в следующем году ваши льготы хотят спихнуть на местный уровень. Это означает, что при отсутствии денег в районном или городском бюджете вам придется забыть о своих «дисконтах».
Обычная совсем история: льготы есть, денег нет. В Украине по состоянию на март 2017 года было ни много ни мало 18,7 млн. льготников, которые имели право на скидку при оплате жилья и коммунальных услуг, бесплатный проезд, надбавки к зарплате и пенсии, освобождение от налогов, право на бесплатные квартиры, лекарства, путевки и даже бесплатные автомашины.
Я не шучу. При Союзе почти всем инвалидам ВОВ, кто остался без ноги или плохо передвигался, выдавали “Запорожцы”. У моего деда такой был. Насколько я знаю, закон, по которому инвалидам боевых действий должны давать в порядке очереди “шаровое авто”, не отменен. Не знаю, правда, нашим АТОшникам государство что-то дает, кроме костылей и колясок? Может, по большим праздникам, для показухи.
А вот бесплатное жилье дают. Регулярно вижу репортажи. То пограничникам на День пограничника. То семьям погибших при исполнении. То жертвам стихийных бедствий. Очень редко, обычно под выборы, сиротам или многодетным семьям. Реальный шанс получить жилье, как по мне, есть только у силовиков и чиновников. Как правило, фортуна поворачивается лицом к тем, кто ближе к начальству.
Но бесплатные квартиры – это разовые акции. Как правило, они появляются, когда городские власти “нагибают” застройщика. Если в жилом комплексе не будет выделено определенное количество “квадратов” для торжественного вручения ключей льготникам, то разрешения на застройку он не получит.
С путевками на оздоровление аналогичная история. Не достаточно быть чернобыльцем, инвалидом или “иметь право”. Надо еще уметь это право конвертировать в льготу через правильные связи. Что касается бесплатных лекарств, то “инсулиновые эпопеи” – это вечная тема на все времена. Варианта три: либо в бюджете нет денег, либо не закупить лекарства, либо и то и другое.
Много лет подряд государство пыталось избавиться от неподъемных для казны льгот. Еще при антинародном режиме (если не раньше) закрыли тему с бесплатными путевками ветеранам и чернобыльцам. Потом – с квартирами сиротам.
Сразу после победы евромайданной революции правительство Арсения Яценюка “вычистило” профессиональные льготы. До лета 2014 года у нас было очень много категорий, имевших право на скидки по оплате жилья и проезда. Начиная от судей, прокуроров, пожарных и заканчивая милиционерам, военнослужащим, врачами в сельской местности, патронажными работниками, сельскими библиотекарями, некоторыми категориями работников музеев и учителям в сельской местности.
С 1 июля 2014 года “лавочка” была прикрыта. И жилищно-коммунальные льготы по профессиональному признаку предоставляться перестали. С этого момента скидки на оплату жилищно-коммунальных услуг, услуг связи, покупку твердого топлива и сжиженного газа стали давать только тем, у кого доход не превышает 1,4 прожиточного минимума. На сегодня этот минимум составляет 1624 грн. на одного человека. Причем не важно, кто ты: инвалид, пожарный, мать-одиночка или герой АТО.
Ну, что ж, поздравляю АТОшников, инвалидов, ветеранов, реабилитированных и детей войны. С большой вероятностью, во многих местных бюджетах не найдется средств, чтобы компенсировать им от 25% до 100% стоимости коммунальных услуг, как это положено льготой
Кроме того, Арсений Яценюк начал, а Владимир Гройсман продолжил перманентно уменьшать нормы потребления коммунальных услуг, которые оплачиваются по льготной цене. Под льготный тариф попадает все меньше кубов воды, кубометров газа, киловатт-часов электроэнергии и метража отапливаемой площади.
Но власть все равно ныла, что “обрезание” не дает должного эффекта. Поскольку к тем, кто воевал, ликвидировал аварию на ЧАЭС и настрадался в жизни (дети войны, узники нацистских концлагерей, реабилитированные), добавились новые нахлебники: беженцы и переселенцы.
Согласно официальной статистике Министерства социальной политики, в Украине зарегистрировано 1,7 млн. вынужденных переселенцев из зоны АТО и Крыма. Формально государство гарантирует им некоторые объемы материальной помощи. Но получить их на практике проблематично. Особенно ежемесячную денежную помощь в 884 грн. на нетрудоспособных, 442 грн. – для трудоспособных и 1074 грн. – для инвалидов. Но есть один хитрый садистский момент: общая сумма помощи на семью не может превышать 2400 грн.
Не дают выплаты, если у переселенцев есть жилье вне зоны АТО, автомобиль или счет в банке. Знаю одну такую семью. Как-то случайно разговорился с таксистом. Коля зовут. Он с женой и ребенком переехал из Луганской области в окрестности Киева к матери жены, в однокомнатную квартиру.
Им пришлось прописаться у тещи, потому что ребенка не брали в садик и не обслуживали в поликлинике, а взрослых без прописки – на работу. Плюс у семьи есть автомобиль. И выплат лишили! Не важно, что люди потеряли дом, земельный участок, бизнес, все нажитое имущество. Как говорится, ваши проблемы.
Причем, как рассказывал этот Коля, ему прямо сказали: хочешь получать выплаты, вербуйся в армию и иди в АТО. При этом по закону переселенцам положено временное жилье и даже (если есть возможности у местных советов) земельный участок.
Понятно, что никакого земельного участка простому человеку со статусом переселенца не дадут. Их получают единицы, как правило, “распальцованные беженцы на джипах” и за очень большие взятки.
Жилье для беженцев – это вообще очень издевательская тема. Есть постановление Кабмина №1094 от 16 декабря 2015 года о комплексной государственной программе по поддержке переселенцев на 2016-2017 год. Там, по сути, зафиксирован механизм впаривания переселенцам недостроев, брошенных домов и того, что красиво называется “модульные здания для временного проживания”, на льготных условиях. На самом деле это вагончики или бараки.
“Предлагали нам такое “модульное” жилье, – рассказывал мне Коля. – В Запорожской области. Койку на втором ярусе двухъярусной кровати в восьмиместных “номерах” без удобств за 140 гривен. Красно дякую, как теща говорит”.
Короче говоря, всюду, где можно было урезать расходы на льготников, государство постаралось по максимуму. Оставались две довольно массовые позиции, которые не удалось “изничтожить” полностью: льготный проезд и скидка по оплате коммунальных услуг.
Транспортный вопрос в конце концов решили: льготный проезд полностью переложен на плечи местных бюджетов. И вот настал тот трепетный момент, когда и коммунальные льготы пытаются засунуть туда же.
По информации РБК, в проекте госбюджета-2018, который уже прошел профильный комитет и будет вынесен в зал для голосования в первых числах ноября, Минфин и предлагает возложить финансирование льгот по оплате коммунальных услуг на местные бюджеты. При этом в рамках проголосованной медреформы центр также сокращает медицинскую субвенцию и планирует изымать больше денег в госбюджет у богатых городов.
Как пишет РБК, с 2018 года чиновники предлагает "перебросить" на места расходы на оплату льгот для населения за жилищно-коммунальные услуги. При этом жилищные субсидии, как и сейчас, продолжат выплачивать из центральной казны, а льготы – из местных бюджетов.
Ну, что ж, поздравляю АТОшников, инвалидов, ветеранов, реабилитированных и детей войны. С большой вероятностью, во многих местных бюджетах не найдется средств, чтобы компенсировать им от 25% до 100% стоимости коммунальных услуг, как это положено льготой.
Никто не запрещает тем же АТОшникам, если они попадают в субсидируемую категорию, обращаться за субсидией. Но разница между льготой и субсидией в том, что льгота дается за пролитую кровь, а субсидия – за бедность. Нивелируя льготы АТОшникам, государство как бы намекает: мол, твои заслуги больше ничего не стоят, парень. Даже вонючей скидки на водоснабжение и вывоз мусора. В конце концов, ты же не за это воевал. Ты же патриот!
При этом Кабмин с Минфином проявляют чудеса коварства и сообразительности. Они не берут на себя ответственность за отмену льгот, а перекладывают ее на местные власти. Когда поднимется шквал возмущения пенсионеров, вдов, инвалидов и прочих, центральная власть сможет картинно развести руками и сказать: в том, что в бюджете города нет денег на льготы, виноват ваш мэр, а не мы. Он все украл. Идите к нему.
И пойдут. Народ у нас недалекий. Следовательно, каждый местный начальник будет пытаться не создавать проблем с льготами там, где это можно, дабы не связываться с льготниками. Специалисты говорят, что в итоге придется вынимать деньги из других статей расходов.
В лучшем случае это может разбалансировать местные бюджеты. В худшем – должностные лица подпадают под уголовную ответственность за нецелевое использование бюджетных средств. Выбор меж двух зол будет непростым. Если, конечно, депутаты не додавят Минфин и не заставят его вернуть финансирование льгот обратно в “юрисдикцию” госбюджета.