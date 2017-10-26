Льготы по коммуналке? Держи карман шире!

Правительство, похоже, собирается подложить большую свинью льготникам. Инвалиды, ветераны, герои АТО, узники концлагерей и дети войны, все те, у кого еще остались скидки при оплате коммунальных услуг, для вас «хорошая» новость: в следующем году ваши льготы хотят спихнуть на местный уровень. Это означает, что при отсутствии денег в районном или городском бюджете вам придется забыть о своих «дисконтах».



Обычная совсем история: льготы есть, денег нет. В Украине по состоянию на март 2017 года было ни много ни мало 18,7 млн. льготников, которые имели право на скидку при оплате жилья и коммунальных услуг, бесплатный проезд, надбавки к зарплате и пенсии, освобождение от налогов, право на бесплатные квартиры, лекарства, путевки и даже бесплатные автомашины.



Я не шучу. При Союзе почти всем инвалидам ВОВ, кто остался без ноги или плохо передвигался, выдавали “Запорожцы”. У моего деда такой был. Насколько я знаю, закон, по которому инвалидам боевых действий должны давать в порядке очереди “шаровое авто”, не отменен. Не знаю, правда, нашим АТОшникам государство что-то дает, кроме костылей и колясок? Может, по большим праздникам, для показухи.



А вот бесплатное жилье дают. Регулярно вижу репортажи. То пограничникам на День пограничника. То семьям погибших при исполнении. То жертвам стихийных бедствий. Очень редко, обычно под выборы, сиротам или многодетным семьям. Реальный шанс получить жилье, как по мне, есть только у силовиков и чиновников. Как правило, фортуна поворачивается лицом к тем, кто ближе к начальству.



Но бесплатные квартиры – это разовые акции. Как правило, они появляются, когда городские власти “нагибают” застройщика. Если в жилом комплексе не будет выделено определенное количество “квадратов” для торжественного вручения ключей льготникам, то разрешения на застройку он не получит.



С путевками на оздоровление аналогичная история. Не достаточно быть чернобыльцем, инвалидом или “иметь право”. Надо еще уметь это право конвертировать в льготу через правильные связи. Что касается бесплатных лекарств, то “инсулиновые эпопеи” – это вечная тема на все времена. Варианта три: либо в бюджете нет денег, либо не закупить лекарства, либо и то и другое.



Много лет подряд государство пыталось избавиться от неподъемных для казны льгот. Еще при антинародном режиме (если не раньше) закрыли тему с бесплатными путевками ветеранам и чернобыльцам. Потом – с квартирами сиротам.



Сразу после победы евромайданной революции правительство Арсения Яценюка “вычистило” профессиональные льготы. До лета 2014 года у нас было очень много категорий, имевших право на скидки по оплате жилья и проезда. Начиная от судей, прокуроров, пожарных и заканчивая милиционерам, военнослужащим, врачами в сельской местности, патронажными работниками, сельскими библиотекарями, некоторыми категориями работников музеев и учителям в сельской местности.



С 1 июля 2014 года “лавочка” была прикрыта. И жилищно-коммунальные льготы по профессиональному признаку предоставляться перестали. С этого момента скидки на оплату жилищно-коммунальных услуг, услуг связи, покупку твердого топлива и сжиженного газа стали давать только тем, у кого доход не превышает 1,4 прожиточного минимума. На сегодня этот минимум составляет 1624 грн. на одного человека. Причем не важно, кто ты: инвалид, пожарный, мать-одиночка или герой АТО.





Ну, что ж, поздравляю АТОшников, инвалидов, ветеранов, реабилитированных и детей войны. С большой вероятностью, во многих местных бюджетах не найдется средств, чтобы компенсировать им от 25% до 100% стоимости коммунальных услуг, как это положено льготой