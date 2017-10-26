Vodafone Украина повышает тарифы

С 30 октября, мобильный оператор Vodafone Украина повышает тариф в пакетах Vodafone Light + и Vodafone RED XS. Об этом стало известна из сообщения на сайте компании, пишет "Страна".



Месячная абонплата в тарифе Vodafone Light + подорожает с 35 до 40 грн. После использования пакета услуг на месяц, стоимость минуты для звонков на другие сети составит 0,50 грн/мин. Сейчас эта услуга обходится в 0,25 грн/мин.



Если абонент пользуется дневными тарифами, плата за безлимитные звонки в сети Vodafone Украины будет составлять 2 грн в день. сумму будут снимать независимо от пользования.



В тарифе Vodafone RED XS абонплата повышается с 40 грн до 50 грн в месяц. При этом пакет интернета увеличится до 2 ГБ в месяц (сейчас 1 ГБ).



После использования месячного пакета услуг, стоимость каждого суточного пакета интернета по 100 МБ составит 5 грн.



Плата за безлимитные звонки в сети Vodafone Украины также будет также составлять 2 грн в день.

