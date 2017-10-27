Испанский премьер объяснил сенаторам необходимость ограничения автономии Каталонии

Глава правительства Испании Мариано Рахой в пятницу обратился к испанским сенаторам с просьбой разрешить применение статьи 155 конституции страны, в соответствии с которой может быть ограничена автономия Каталонии.



"Складывается сложная ситуация, последствия которой отразятся на многих, и альтернатив не существует", - заявил М.Рахой, выступая перед сенаторами.



Применение 155-й статьи глава правительства Испании назвал "исключительной мерой", ответственность за этот шаг он возложил на главу Каталонии Карлеса Пучдемона.



На чрезвычайной встрече 21 октября правительство Испании приняло решение о применении статьи 155 испанской конституции в отношении автономного сообщества Каталония.



В соответствии с этой статьей все региональное правительство Каталонии может быть отстранено от власти, а властные полномочия в автономии будет осуществлять представитель, назначенный Мадридом, после чего в Каталонии пройдут досрочные парламентские выборы.

