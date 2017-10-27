В Великобритании арестовали мужчину за секс с лошадьми

В графстве Суффолк на востоке Англии полицейские арестовали в среду 30-летнего Стивена Эрранте за неоднократные половые связи с животными, сообщает New York Post.



Служители правопорядка пришли домой к Эрранте, чтобы выяснить, почему он не встал на специальный учет лиц, замеченных в жестоком обращении с животными. Ранее он был признан виновным в том, что в 2013 году бейсбольной битой избил собаку.



В ходе рейда полицейским удалось выяснить, что мужчина имел сексуальный контакт с лошадьми 25 августа и 4 сентября этого года.



В настоящее время Эрранте предъявлено обвинение в половых связях с животными и отсутствии регистрации в реестре правонарушителей.

