Первую партию iPhone X раскупили за пару минут

Первую партию iPhone X, которая 27 октября стала доступна для предзаказа, раскупили за несколько минут. В настоящий момент время ожидания доставки составляет шесть недель, передает Appleinsider.



Сообщается, что даже в день старта розничных продаж далеко не все покупатели смогут получить свои iPhone на руки.



Точной информации о количестве флагманов, доступных для предзаказа, пока нет. Таким образом, довольно сложно судить о степени ажиотажа.



Аналитик компании KGI Мин Чи Куо предполагает, что в целом было доступно около 2-3 миллионов гаджетов. Есле это соответствует действительность, то объем довольно малый, учитывая, что iPhone 6 в своем время ушел с сайта количеством в 10 миллионов экземпляров.



В целом же ожидается, что до конца года компания-производитель продаст от 20 до 30 миллионов своих топовых смартфонов.

