ЛНР обвинила Киев в блокировке процесса освобождения пленных

Киев блокирует процесс освобождения удерживаемых пленных, заявила РИА Новости представитель самопровозглашенной Луганской народной республики в гуманитарной подгруппе по Донбассу, руководитель рабочей группы по обмену военнопленных Ольга Кобцева.



В пятницу в Минске прошли заседания контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе и ее тематических подгрупп. Спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик призывал стороны конфликта сделать все возможное для освобождения пленных до новогодних праздников и Рождества.



"По повестке (заседания группы по гуманитарным вопросам — ред.) главным вопросом обсуждения является освобождение удерживаемых лиц, однако этот процесс блокирован и политизирован украинской стороной, которая вместо выполнения пунктов минских соглашений, в частности принятия закона об амнистии и освобождении лиц, причастных к событиям в Донбассе, предлагает делить удерживаемых лиц на категории и выдвигает заявления о том, кого могут освободить, а кого нет", — заявила представитель ЛНР.



Кобцева подчеркнула, что Киев при этом "забывает" о том, что минские соглашения являются международным правовым актом, в соответствии с которым власти Украины "должны были внести изменения в законодательство, принять закон об амнистии и освободить людей от уголовной ответственности". "Налицо уход Украины от взятых на себя обязательств", — считает собеседник агентства.

