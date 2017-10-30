Азнавур получил награду за спасение евреев во время Холокоста

Знаменитый французский шансонье Шарль Азнавур получил из рук президента Израиля Раувена Ривлина награду за участие в спасении евреев в годы Второй мировой войны.



В течение трех лет будущий великий артист и его родные, рискуя собственными жизнями, прятали в своей парижской квартире евреев и армян, укрывая их от нацистских оккупантов, пишет Paris Match. "В Талмуде написано, что каждый, кто спасает одну жизнь, спасет целый мир. Вы и ваша семья, дорогой Шарль, спасли многих и многих людей в те темные дни, когда во время Второй мировой войны Франция была оккупирована нацистами", - сказал Ривлин на церемонии награждения.



Как отмечают журналисты, израильский президент не скрывал удовольствия от общения с Азнавуром. "Я и моя жена узнавали друг друга в прекрасных песнях Шарля Азнавура", - признался политик.



В официальном сообщении пресс-службы Ривлина говорится, что медалью имени Рауля Валленберга награждены не только шансонье, но и его сестра Аида, которая также принимала активное участие в спасательных операциях. Она не смогла прилететь в Израиль, так что награду для нее передаст сам Азнавур.



"Ваша семья - это замечательный пример отваги, мой дорогой друг. Еврейский народ никогда этого не забудет и навечно сохранит благодарность вам и вашей семье", - заверил президент Израиля.



Медаль за спасение евреев, уточняет РИА "Новости", носит имя шведского дипломата, который спас тысячи евреев в оккупированной Венгрии и, предположительно, умер после войны в советской тюрьме. Награду Азнавуру и его семье присудил базирующийся в Нью-Йорке Международный фонд Рауля Валленберга, но артист предпочел получить ее в Иерусалиме.



Семья Азнавура была тесно связана с группой сопротивления Мисака Манушяна, уточняет NEWSru Israel. На этот момент обратил внимание израильский профессор Яир Аурон, специалист в области истории Холокоста.



Как передает i24, во время торжественной церемонии певец признался, что Тель-Авив является его любимым городом - наряду с Барселоной, Нью-Йорком и Миланом. Он напомнил, что стал одним из первых французских артистов, приехавших в Израиль с гастролями после провозглашения независимости в 1949 году.



Armenpress в репортаже о награждении шансонье отмечает, что в своей благодарственной речи Азнавур обратил внимание на то, как много общего у евреев и армян и спросил, когда, наконец, Израиль признает геноцид армян. В ответ Реувен Ривлин сказал, что это "политическая проблема", которая поднимается в Кнессете каждый год.





