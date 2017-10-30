Совокупный госдолг Украины вырос на $470 млн

Совокупный государственный долг Украины по состоянию на 30 сентября вырос до 77,03 млрд долларов, увеличившись таким образом на 470 млн долларов (0,62%). Об этом говорится в сообщении Министерства финансов Украины, передают Украинские новости.



Отмечается, что совокупный долг (государственный и гарантированный) на конец сентября составил 2 043,3 млрд гривен, или 77,03 млрд долларов, против 1 958,37 млрд гривен месяцем ранее.



"При этом прямой внешний долг за месяц увеличился на 1,35 млрд долларов до 38,65 млрд долларов, тогда как прямой внутренний долг вырос на 4,78 млрд гривен до 699,72 млрд гривен (26,38 млрд долларов)", - сообщили в Минфине.



Гарантированный государством долг на 30 сентября составил 318,31 млрд гривен, или 12 млрд долларов.

