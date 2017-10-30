Появляется все больше подтверждений, что покушение организовали из РФ - Мосийчук

Народный депутат Игорь Мосийчук говорит, что версия покушения на него возле канала Эспрессо со стороны российских спецслужб получает все больше подтверждений. Об этом депутат от Радикальной партии заявил во время брифинга, сообщает Эспрессо.TV.



Он напомнил, что сейчас существует три основные версии причин покушения на его жизнь. Не исключено, что они могут быть связаны между собой.



"Все больше и больше появляется подтверждений того, что по заказу убийства стоят спецслужбы России. Я не могу сейчас озвучить конкретных фактов, они есть у следователей", - подчеркнул Мосийчук.



Примерно в 22.05 вечером в среду, 25 октября, возле входа в дом на улице Адама Мицкевича в Киеве, где расположена редакция телеканала Эспрессо.TV, произошел взрыв силой в килограмм в тротиловом эквиваленте.



В результате взрыва погиб телохранитель народного депутата от Радикальной партии Игоря Мосийчука - 31-летний старший сержант полиции Руслан Кушнир.

При этом сам нардеп, политолог Виталий Бала и еще 2 прохожих получили ранения.



Утром стало известно, что в больнице скончался еще один пострадавший от взрыва у офиса Эспрессо. Это один из прохожих, житель этого же дома, - подполковник МВД в отставке Михаил Мормиль.

