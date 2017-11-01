По "делу рюкзаков" задержаны экс-замглавы МВД и еще двое лиц - НАБУ

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) осуществили во вторник, 31 октября, ряд обысков, в результате которых по подозрению в растрате свыше 14 млн грн задержали троих лиц: бывшего заместителя министра внутренних дел Украины, представителя фирмы-победителя тендера по поставкам рюкзаков и еще одного частного лица, сообщается на официальном сайте НАБУ.



"Решается вопрос о сообщении им о подозрении. Правонарушение квалифицированно по ч.5 ст.191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).



По версии следствия, в 2015 году отмеченные лица были причастны к закупке за счет внутренних дел Украины рюкзаков министерства по цене, существенно более высокой, чем середнерыночная. По информации досудебного расследования, товар не был поставлен вовремя и к тому же не отвечал требованиям, установленным МВД Украины, в результате чего государству были нанесены убытки в размере более 14 млн грн.



"В настоящее время проводятся неотложные следственные действия. Устанавливается круг причастных лиц. Расследование приведенных фактов детективы НАБУ осуществляет с 2016 года", - говорится в сообщении.



Как сообщалось, ранее А.Аваков подтвердил информацию о проведении Национальным антикоррупционным бюро Украины обысков у его сына Александра. Ряд СМИ сообщаил, что обыски ведутся в рамках расследования дела о закупке Министерством внутренних дел в конце 2014 и начале 2015 года рюкзаков для МВД и Национальной гвардии, открытого в 2015 году.



Позже экс-советник главы МВД, лидер Социалистической партии Украины Илья Кива и народный депутат фракции БПП Сергей Лещенко сообщили о задержании в Киеве Александра Авакова.



Также агентству стало известно о задержании в Киеве заместителя министра

