iPhone 8 Plus занял первое место в рейтинге

Создатели приложения AnTuTu, которое анализирует быстродействие различных гаджетов, представили сентябрьский рейтинг самых мощных и быстрых смартфонов в мире. Первое место в нем досталось новому флагману Apple - iPhone 8 Plus.



В прошлом месяце в аналогичном рейтинге лидировали OnePlus 5 и HTC U11. Теперь же на вершину хит-парада взлетели новинки от Apple. iPhone 8 Plus при тестировании набрал 217 тысяч баллов, iPhone 8 - 209 тысяч баллов. OnePlus 5 отстает от лидеров на 30 тысяч баллов. Далее следуют HTC U11 и ZTE nubia Z17. Остальные места разделили между собой Samsung Galaxy Note 8, Xiaomi Mi6, Samsung Galaxy S8 и S8+.



Два новых смартфона незначительно отличаются от iPhone 7 и 7 Plus - они получили стеклянный, а не металлический корпус (в компании называют это стекло самым прочным среди используемых в смартфонах), новый процессор A11 Bionic и поддержку технологии беспроводной зарядки стандарта Qi. В Apple также обращали внимание на улучшенные камеры в обеих моделях (iPhone 8 оснащен одинарной 12-Мп камерой, а iPhone 8 Plus - двойной, как и iPhone 7) и поддержку устройствами фирменной платформы дополненной реальности.