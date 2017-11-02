В Украине будет туманно и дождливо

В ближайшие сутки погоду в Украине будет определять теплая, влажная воздушная масса и атмосферные фронты, перемещающиеся с Западной Европы, сообщает Укргидрометцентр. Ночью умеренные дожди (на высокогорье Карпат с мокрым снегом), днем небольшие дожди; только в большинстве южных областей без существенных осадков. Ветер преимущественно западный, 7-12 м/с, днем в Приазовье местами порывы 15-18 м/с.



Температура ночью 4-9° тепла, днем 7-12°, на юге до 15°; на высокогорье Карпат ночью и днем от 2° мороза до 3° тепла.



В Киеве - ночью дождь, днем небольшой дождь. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура ночью 6-8° тепла, днем около 10°.



По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 3 ноября самая высокая температура днем была +16,6 в 1984, 1999 годах, самая низкая ночью -12,7 в 1979 году.



4 ноября в восточной части страны небольшой дождь, на остальной территории без существенных осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.



Температура ночью 3-8° тепла, днем 6-12°, на юге до 15° тепла; в Карпатах ночью 0-5° мороза, днем 0-5° тепла.



В Киеве - без существенных осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 4-6° тепла, днем 8-10°.

