Мужчинам не стоит затягивать с отцовством

Как установили исследователи, зародыши, полученные от спермы мужчин старшего возраста, развиваются медленнее, чем эмбрионы, появившиеся от материала молодых мужчин, отмечает РИА "Новости". В работе использовался материал мужчин старше 50 лет.



Оказалось, скорость развития зародышей из него была снижена на 35% по сравнению с показателями мужчин младше 35 лет. Так, зародыш от мужчины из первой группы на 4,3% позднее достигал стадии бластоцисты, после которой происходит прикрепление эмбриона к стенке матки.



Данные выводы были озвучены по итогам наблюдений за развитием 3532 эмбрионов, взятых у 527 гетеросексуальных пар. Причина сниженного качества спермы пожилых мужчин проста: с возрастом сперма накапливает мутации, а также показывает склонность к аномальному количеству хромосом в клетке.



Это было установлено ранее другой группой ученых. Как раз оба заявленных дефекта чаще всего встречаются у мужчин старшее 55 лет. А показатель оплодотворения снижается с 87,7% в младшей возрастной группе (25 лет) до 46% в самой старой группе (более 55 лет).

