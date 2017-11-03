Кости скрывают ключ к лечению ожирения и диабета

Человеческий скелет не просто создает поддерживающую тело структуру, но и влияет на аппетит, передает Zee News. Канадские ученые установили, что соединение, выделяемое костями людей (остеокальцин), влияет на то, как тело метаболизирует сахар и жир.



Возможно, это знание позволит в будущем предотвращать диабет 2-го типа и ожирение. Итак, благодаря остеокальцину сахар легче метаболизируется. Одна из функций соединения - повышать показатели выработки инсулина, который сдерживает сахар в пределах нормы.



Также соединение способно защитить от ожирения, увеличив расход энергии. Остеокальцин производится остеобластами - клетками, отвечающими за формирование новой костной ткани. Остеокальцин сначала накапливается в костях, а потом выделяется в кровь.

