Беларусь резко сократила поставки бензина в Украину

В Украину в октябре поставки белорусского бензина марки А-92 сократились на 91% до четырех тысяч тонн. Об этом сообщает Консалтинговая группа А-95, передает enkorr. Также по сообщению группы, обвал поставок из Беларуси был отмечен и по бензину А-95: 10,5 тыс. тонн против среднемесячных 40 тыс. т в 2017 году.



Отмечается, что потребление бензина А-92 в этом году составляет порядка 80-85 тыс. т в месяц. Из них на импорт приходится 40-45 тыс. т, которые на 98% наполняются из Беларуси.



Резкое сокращение поставок от основного поставщика привело к дефициту баланса А-92, что может спровоцировать рост цен на топливо.



Снижение поставок связывают с плановым ремонтом на Мозырском НПЗ, который начался 10 сентября и должен был закончиться до конца октября. Кроме того, в сентябре закончилось большинство договоров с украинскими компаниями.

