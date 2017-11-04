«Интер» покажет новый сериал с Риммой Зюбиной

В понедельник, 6 ноября, в 20:40 на телеканале "Интер" стартует 12-серийная мелодрама "Линия света". Телезрителей ждет запутанная киноистория о семье 18-летней девушки, которая пытается вырваться из секты, преодолевая многочисленные препятствия на своем пути.



По сюжету сериала в уединенном поселении обосновалась религиозная община, которая исповедует полный отказ от всех благ цивилизации. Только такая жизнь – истинная, а их вера – самая правильная, считают члены общины. Но кто диктует правила: гений или злодей?



Лидера секты играет популярный актер Александр Яцко. Светлейший является главным религиозным вдохновителем в своей общине и не зря носит такое имя. Он искренне верит в то, что проповедует. Но, прикрываясь безграничной верой, Светлейший совершает преступления. Находя правильный подход к каждому члену секты, харизматичный лидер использует людей в своих личных целях. Он не остановится ни перед чем, чтобы все повиновались только его воле и исполняли только его желания.



Одну из жен лидера секты – Верочку – играет известная украинская актриса Римма Зюбина. " Моя героиня очень самоотверженна и фанатична в своей вере. Верочка абсолютно уверена в святости Светлейшего. Не может допустить даже мысли о том, что он не такой человек, за которого себя выдает. Она – это добро, свет, но из-за ревности и желания быть для Светлейшего единственной совершает поступки, в которых потом раскаивается".



Имея трех жен, лидер секты влюбляется в главную героиню Варю, которую играет актриса Рина. Но у Вари в глубине души – своя линия света, она не желает насильно выходить замуж. И сбегает из общины. Однако на улицах большого мира – свои жесткие законы.



Сможет ли молодая неопытная девушка выжить в новых условиях? Хватит ли ей сил, чтобы противостоять Светлейшему? Обретет ли девушка долгожданную любовь и счастье? Смотрите "Линию света" с 6 ноября на телеканале "Интер" – с понедельника по четверг в 20:40.







"Линия света" затрагивает вопросы веры не только в Бога, но и в дружбу, любовь, честность, искренность. По словам создателей, в новом сериале зрители также смогут найти ответ на вопрос, как самим не попасть в ситуацию, в которой оказались главные герои. Ведь подобные секты существуют на самом деле, и стать их жертвой может каждый.



Съемки сериала проходили в Киеве и в Житомирской области – на живописных берегах Новогородецкого и Коростышевского карьеров.

