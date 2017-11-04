Волкер: США не намерены увязывать урегулирование на Донбассе с Крымо

Американская администрация не собирается увязывать урегулирование на востоке Украины с Крымом, несмотря на то, что не признает воссоединение полуострова с Россией. Об этом заявил в пятницу на брифинге для журналистов спецпредставитель США по Украине Курт Волкер.



"Если у нас есть шанс добиться прогресса по одному из конфликтных районов - востоку Украины, - <...> то нам следует обеспечить прогресс, а не колебаться из-за Крыма", - заявил американский дипломат. "Но это не меняет нашего подхода к Крыму", - продолжил спецпосланник США. "Мы <...> не признаем ничего этого и не будем признавать ничего этого", - сказал по данному поводу Волкер.



При этом он подтвердил, что Запад, как неоднократно говорилось, будет готов отменить примененные ранее в отношении России санкции в случае урегулирования на Донбассе. Если минские соглашения окажутся "полностью имплементированы, то будет смягчение санкций соразмерно с этим", заверил спецпосланник. "И эта позиция, - отметил Волкер, - скоординирована США и ЕС".



Далее он фактически сигнализировал о готовности посетить Донецк и Луганск только после урегулирования конфликта на востоке Украины. "Как я сказал, решения здесь принимает Россия. Думаю, на этом направлении мне и надо концентрировать усилия США, напрямую взаимодействовать с Россией", - утверждал Волкер. "Если мы это урегулируем, если настанет мир, будет обеспечена безопасность для всех людей на востоке Украины, <...> будет имплементация минских соглашений, восстановлен суверенитет Украины, то я бы с удовольствием тогда съездил и в Луганск, и в Донецк, и посмотрел, как реабилитируют эти территории", - сказал Волкер.

