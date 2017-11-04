"План Маршалла для Украины" уже получил четкие очертания - Климпуш-Цинцадзе

Литва тщательно подготовилась к представлению проекта "Новый Европейский план для Украины на 2017-2020 гг." (т.н. "План Маршалла для Украины") другим членам Европейского Союза, заявила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе.



"Безусловно, тот факт, что Литва своими усилиями и очень тщательной подготовкой такого Европейского плана для Украины, так называемого" Плана Маршалла ", подготовила почву для того, чтобы иметь возможность его представить и быть услышанной другими членами Европейского Союза. Это очень важно", – рассказала она в эфире "5 канала".



По ее словам, этот план уже получил конкретизированные очертания "со структурой, с пониманием тех механизмов, которые должны быть заложены" для того, чтобы план мог быть реализован.



Вместе с тем, И.Климпуш-Цинцадзе добавила: "Мы должны понимать, что это только начало пути для того, чтобы этот план получил реальную поддержку от всех партнеров, которые бы присоединились к инвестиционному плану в 5 млрд евро".

