В Киеве от взрыва гранаты в квартире погиб человек

Сообщение о взрыве в одной из квартир в Днепровском районе Киева, в результате которого смертельно ранен мужчина, поступило в полицию в четверг около полудня.



Как сообщает пресс-служба полиции Киева, в квартире по улице Пражской правоохранители обнаружили тело 24-летнего мужчины, который погиб вследствие взрыва боевой гранаты.



По информации полиции, в квартире проживали два брата, один из которых находился дома. Вероятно, он пытался разобрать гранату, которая взорвалась. Звук взрыва услышала соседка, которая и вызвала полицию.



Информация о происшествии зарегистрирована в журнале единого учета заявлений и сообщений граждан Днепровского управления полиции. Правоохранители проводят проверку, по результатам которой будет принято решение о предоставлении правовой квалификации события.

