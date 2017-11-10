В результате нападения на конвой в Египте погибли 10 человек

В Египте связанные с террористической организацией ИГ боевики напали на конвой на Синайском полуострове, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на информированные источники.



В результате нападения погибли двое египетских военнослужащих и восемь гражданских лиц.



Конвой грузовиков направлялся с военного завода в центральной части Синайского полуострова. Боевики из группировки "Ансар Бейт аль-Макдис" забрали у убитых оружие и сожгли семь грузовиков, отмечается в сообщении.

