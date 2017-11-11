Глава МИД Польши считает, что терпение соседей Украины не бесконечно

Витольд Ващиковский, глава МИД Польши заявил, что у Украины могут быть серьезные проблемы из-за ее внутренней и внешней политики. "Мы еще сохраняем терпение, но другие европейские страны, как Венгрия и Румыния, уже начинают действовать против украинских интересов. Например, в декабре не будет встречи Комиссии НАТО - Украина на уровне глав МИД из-за венгерского вето", - сказал Ващиковский в интервью изданию Nasz Dziennik.

По его словам, Польша старается "объяснить украинцам, что у них могут быть реальные проблемы, не обязательно созданные Польшей".



"Но Польша может помочь их решить. Посмотрим, как они отреагируют", - указал польский министр.



Ранее глава МИД Польши охарактеризовал отношения Варшавы и Киева как сложные, в частности, из-за проблем, связанных с подходом к истории.



В Польше негативно относятся к проводимой нынешним руководством Украины политике героизации Организации украинских националистов (ОУН, в РФ запрещена) и ее лидера Степана Бандеры, виновных в массовых убийствах поляков в 1942-1945 годах на Волыни. В 2016 году Волынская резня была признана сенатом Польши геноцидом.



Также страны испытывают трудности при сотрудничестве в сфере охраны и исследования захоронений. В апреле этого года в польской деревне Грушовице местные власти снесли памятник Украинской повстанческой армии (УПА, запрещена в РФ), после чего Киев заявил о прекращении процедуры легализации польских памятников на Украине и выдачи разрешений на поиск захоронений. На этот шаг Варшава ответила запретом въезда в страну украинцам, которые придерживаются крайне антипольских позиций.

