HTC представила автономный шлем виртуальной реальности

На проходящей в Пекине конференции Vive Developers Conference тайваньская компания HTC официально представила шлем виртуальной реальности Vive Focus.



В отличие от выпускаемого компанией в настоящее время шлема Vive, новинка не требует подключения к компьютеру и работает автономно. Кроме того, как отмечают в компании, Vive Focus – первое коммерческое автономное устройство, способное отслеживать движения пользователя с шестью степенями свободы без использования внешних сенсоров.



Что же касается основных характеристик, то новый шлем оснащен процессором Qualcomm Snapdragon 835 и AMOLED-дисплеем. При этом HTC Vive Focus работает под управлением новой открытой платформа Vive Wave Open Platform, пишет Ferra. В комплект устройства также входит один внешний контроллер.



В настоящее время в HTC не раскрывают информацию о стоимости Vive Focus и точных сроках выхода устройства на рынок. При этом известно, что шлем Vive Focus ориентирован на китайский рынок, и перспективы его появления в Европе и США пока туманны.



Напомним, в конце сентября Google объявила о покупке части бизнеса HTC за 1,1 млрд долларов. Речь идет о подразделении, которое занимается разработкой смартфонов Pixel, а закрыть сделку планируется в начале 2018 года, если она будет одобрена регуляторами.







