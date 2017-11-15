Климкин несколько раз за последние дни общался с Волкером о Донбассе

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин констатирует, что за несколько дней 5 или 6 раз общался со спецпредставителем Госдепартамента США по Украине Куртом Волкером, они солидарны в вопросе ситуации на Донбассе.



"5-й или 6-й разговор с Куртом за последние несколько дней. Благодарен спецпредставителю за приверженность нашей общей цели. Мы видим, что Россия не заинтересована в достижении мира, а хочет сохранить свою колонию на Донбассе, оставить всё, как есть, и даже ухудшить ситуацию. Это не пройдет!" – написал глава украинского МИД в микроблоге в Твиттере.

