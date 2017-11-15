В аэропорту "Борисполь" пограничники не пропустили в Украину 19 граждан Индии

Сотрудники Госпогранслужбы не пропустили в Украину 19 граждан Индии в аэропорту "Борисполь" 14 ноября, поскольку во время паспортного контроля иностранцы не смогли подтвердить цель своего путешествия.



Как сообщает пресс-служба Госпогранслужбы, индийцы прилетели рейсом из Астаны. Они имели украинские визы. Иностранцы сообщили пограничникам Отдельного контрольно-пропускного пункта "Киев", что приехали с религиозной целью на несколько дней. Подозрение, у пограничников вызвало то, что путешествовали индийцы с большим количеством вещей.



В пересечении границы иностранцам отказали.



В настоящее время девять человек уже отправлены обратно, в Казахстан. Остальных 10 в среду возвратят в Астану другим рейсом.



По информации Госпогранслужбы, за 9 месяцев этого года во время пересечения государственной границы Украины почти 300 граждан Индии не смогли подтвердить цели своей поездки.

