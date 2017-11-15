Кличко, ЛГБТ-интеграция и холодный морг

Прочитал недавно несколько информационных сообщений из США и Европы, стопроцентно отвечающих курсу нашей самой древней нации на европейскую и даже евроатлантическую интеграцию. Долго размышлял над тем, как это отразится и на нашей стране, и на Киеве, который, как известно, идет в авангарде этого дела. Недавно несколько тысяч правоохранителей и нацгвардейцев защищали Сирожу Лещенко и несколько сотен его заднеприводных товарищей, больше думающих об анусах, нежели о головах своих сограждан. Они в голубо-розовых тонах торжественно прошлись по Киеву.



И, как им кажется, уже навсегда утвердили свои принципы на улицах древнего города.



Но не в этом дело – вернемся к информации. В американском городке Палм-Спрингс (округ Риверсайд, штат Калифорния) на выборах в местный городской совет, состоящий из шести человек, недавно прошли четыре... гея, один трансгендер и одна бисексуалка, официально заявившие об этом. То есть давно совершившие, как говорят сейчас по-модному, каминг-аут, а по-нашему, по-тюремному – «зашкварились» до места у параши. И, конечно, мне сразу стало понятно, почему даже 93-летний экс-президент США Джордж Буш-старший, несмотря на всемирное торжество обвинений в домогательствах всех ко всем, хватает дрожащими руками за задницы дам, желающих с ним сфоткаться. Он боится, что даже на его уже не такой долгий век может не хватить... баб. Натуральных, не желающих баллотироваться в горсовет Палм-Спрингса. А ведь городок этот с 46 тысячами населения известен еще и тем, что в процентном соотношении в нем проживает больше всего однополых семей. Им, утверждает «Википедия», принадлежат 7,2% домашних хозяйств, что значительно выше среднего по США показателя в 1%.



Но как бы там ни было, а победило, как говорится, стопроцентное большинство меньшинства. Мэр Палм-Спрингс Роб Мун, тоже заднеприводный единомышленник большинства горсовета, удовлетворен итогами выборов. Он, весело блестя лиловым глазом и демонстрируя непонятные ужимки, уже пообещал, что власть Палм-Спрингс учтет интересы и... натуралов. Их в городе, кстати, по подсчетам бывшего мэра Рона Одена, две трети. Но их кандидаты все вместе набрали всего 27%. Боятся, похоже, натуралы, что активные и продвинуто агрессивные «интеграторы» им потревожат не только старость. Ведь одновременно с выборами в горсовет палм-спрингцы на референдуме утвердили повышение налога на потребление марихуаны. Сейчас город получает с него 1,5 млн. долл. в год. Ну и, конечно же, кайф: обдолбятся, как говорится, чем попало и потом долбятся. Тоже куда попало...



В Европе, судя по подобным новостям, дела пока не так плохи. Даже с учетом того, что в этом году на майском саммите стран НАТО при фотографировании первых леди к ним присоседился «первый ледь» – 38-летний архитектор Готье Дестенэ, по совместительству супруг премьер-министра Люксембурга Ксавье Беттеля (этот – «женушка»). В отличном черном костюме и с серым галстуком и, как у них водится, сзади. Судя по фото, жена главы Турции, к которой пристроился мужчинка, что называется, офигела:





Холода противодействуют развитию и распространению, извините, не только европейской живой некрофилии (изнасилованиям живых старушек на кладбищах), но и банального отечественного труположества. Например, в моргe на улице Оранжерейной в Киеве прекратили проводить вскрытия и выдавать кому-либо тела умерших. До возобновления отопления в помещении, которое, как оказалось, не отапливается с начала лета

Потом вообще можно ублажить застройщиков и пойти еще дальше – вернуться к опыту декоммунизированных большевиков и решать жилищный вопрос пролетариата за счет... коммуналок. То есть из нераскупленных многокомнатных квартир новоявленной обедневшей «буржуазии» создавать коммунальные квартиры и переселять туда по две-три семьи жильцов из разрушенных хрущевок

...А Мелания Трамп, как видим, веселилась. Она, наверное, знала или предчувствовала будущий расклад политических сил в Палм-Спрингс...А вот Европа пока демонстрирует, что евроинтеграция – это дело молодых. Потому что из тех, кто хочет в Европе остаться натуралом, шансы есть только у молодых и здоровых, способных за себя постоять. С таким наплывом молодых, здоровых и сексуально озабоченных «новых европейцев» из числа мусульман Магриба и Ближнего Востока даже у животных шансов нет. Вот буквально на днях 23-летний уроженец Сирии, не дождавшись обещанных в загробной жизни гурий, в берлинском детском зоопарке в Герлитцер-парке, поближе к «мамке» Ангеле Меркель, которая и запустила эту пиз… этих людей на континент, надругался над... пони. Да-да, над той пони, которая «грустит в загоне и ей надо от погони кого-нибудь спасти». Насильника, ясное дело, поймали, обвинили в жестоком обращении с животными и нарушении общественного порядка. Но сам факт какой шикарный! А как пони теперь жить? Требовать, чтобы сладострастный ловелас женился? А что? В Европе это возможно. Там же толерантность...Еще меньше шансов, повторяю, дожить натуралами до смерти у европейских стариков и старух. И «портят» их именно на кладбищах. Они приходят туда смиренно подумать о лучшей жизни и проведать родных усопших, а там уже нелегалы с готовыми к бою «причиндалами» наперевес. Например, 79-летняя пенсионерка в немецком городе Иббенбюрен пришла проведать могилу покойной сестры, и там ее и изнасиловал 40-летний эритреец. В городе Дессау (та же Германия) еще четыре эритрейца по очереди и с извращениями, пардон, «по-европейски» и по-всякому изнасиловали 56-летнюю и 89-летнюю жительниц. И если младшенькая еще помнила и понимала, что с нею делают, то и старшенькую с нею уравняли – она теперь тоже доживет век настоящей «европейкой». Данке шон, то есть премного благодарны, фрау Меркель, как говорится. А обладатели безвиза, добро пожаловать в Европу!Зато в Великобритании, несмотря не брэкзит, продолжают оставаться в европейской континентальной стезе. Но по-своему, чинно и загодя. Тамошняя церковь выпустила для 4700 своих школ в Великобритании новые рекомендации и призвала их учителей и руководство школ отказаться от гомофобии, бифобии и трансфобии. Наоборот – порекомендовала разъяснять и в детском саду, и в начальной школе, что все уже в детстве должны иметь возможность «примерить много плащей идентичности» и понять, кем они могут быть, «без осуждения и насмешки». «Например, мальчик может надеть балетную пачку, тиару принцессы и каблуки, а девочка – шлем пожарного, пояс с инструментами или плащ супергероя без какого-либо осуждения», – сказано в этих церковных рекомендациях. Архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби, глава Церкви Англии, по этому поводу даже сказал: «Новые правила помогают школам нести христианское послание любви, радости и торжества гуманности ко всем без исключения». И вы можете только представить, как радовались этому представители ЛГБТ-сообщества. Даже жаль, конечно, что безвиз для нации не распространяется и на Великобританию – такое упущение, такое упущение...И вот я и подумал, а как эти извращения ради прогресса и сексуального удовлетворения разных моральных уро… настоящих европейцев, навязываемые меньшинством большинству, могут сказаться и на Киеве? Даже с учетом украинской специфики, переданной диалогом из старого анекдота: «Доктор, мне кажется, я гей» – «А вы, простите, кто: дизайнер, модельер или, может быть, режиссер или журналист-грантоед?» – «Нет, слесарь» – «Тогда не стоит беспокоиться, вы, батенька, пидар».Но в Киеве есть мэр Виталий Кличко, который очень хочет в Европу. И потому, что он там платит налоги и держит большинство счетов и активов. И потому, что, только благодаря вмешательству фрау Меркель, он без должного обследования уже дважды становился мэром. Ну, похоже, нравятся фрау Меркель мужики с накачанными бицепсами и надбровными дугами, переходящими в мускулистый затылок...Но спасает пока, повторяю, специфика. Виталик и рад бы внедрить все европейские ценности гей-парадов в жизнь зазевавшихся киевлян, но ему постоянно что-то мешает, отвлекает. Например, холода противодействуют развитию и распространению, извините, не только европейской живой некрофилии (изнасилованиям живых старушек на кладбищах), но и банального отечественного труположества. Например, в моргe на улице Оранжерейной в Киеве прекратили проводить вскрытия и выдавать кому-либо тела умерших. До возобновления отопления в помещении, которое, как оказалось, не отапливается с начала лета. Руководство организации жалуется: заболела уже треть персонала, потому что батареи в зале, где должны работать патологоанатомы, холодные. Вот эти «знатоки нашей внутренней жизни» и бунтуют – не выдают трупы. Никому, даже родным. Не говоря уже о том, что в таких условиях не могут «работать» над продвижением евроценностей и европейцы-некрофилы – им же тоже холодно! И, Боже, как же это не по-европейски и ущемляет естественные, можно даже сказать, природные права человека! Европа в ужасе – кому она давала безвиз?!Однако вот что удивительно, но уже по-европейски страшно: проблемы морга – это уже проблемы многих киевлян, которым из-за холодов тоже не до секса. Ни до банального, обычного, ни до продвинутого, европейского. Я даже не знаю, почему представители украинского ЛГБТ-сообщества не протестуют и не «волають» про нарушения прав их братьев-трупофилов и просто киевлян, уже, может быть, тоже готовых к евротолерантности в постели? Почему не осаждают в пачках и жабо розового и голубого цветов здание «Киевэнерго», чьи работники подло и коварно раскапывают ямы во дворах и возле морга и нагло, в глаза, хохочут, когда тепло из лопнувших труб уходит в окрестные холода. Например, и у морга, и у меня на Соломенке, где я живу без тепла и горячей воды месяцами, нам банально говорят: заваривать или затыкать дыру в лопнувшей старой трубе нет смысла – нужна новая труба, но когда ее привезут, не известно. А нет трубы, нет и тепла. И реализации прав киевлян. И ЛГБТ-сообщества, и пока еще натуралов. Оно и действительно: как перейти в европейцы, если холодно?..Хотя мэр Виталик, не исключено, нащупал путь решения. Неблизкий, но все же путь. Он запланировал в городе снести 3 тысячи хрущевок, а жителей обещают переселить в... новострой. Вот в те дома-«кукурузины», которыми Киев за последние годы утыкан, как уродливыми наростами. И которые из-за дороговизны квартир в них стоят заполненные на 10-30%, а застройщики несут убытки. Вместо запланированных прибылей.И не зря же недавно журналисты-грантоеды по чьей-то наводке сильно чмурили Виталика за то, что он бродил как-то по Италии, надыбал там случайно главных киевских застройщиков, купил у них билет и по-быстрячку прилетел с ними в Киев. Чтобы не трястись через всю Европу в прокуренном вагоне или не толкаться в «Люфтганзе» какой-то. Ну, такую легенду Виталик озвучил, будучи уверенным, что все вокруг обладают такими же выдающимися интеллектуальными способностями, что и он. На самом же деле, видимо, с застройщиками Виталик и перетер темку: отобрать у киевлян их жилье в хрущевках, а их самих насильственно переселить в новосторой. По «щадящему» курсу: вместо трехкомнатной квартиры в хрущевке предлагают однокомнатную в новом доме. Но, уверяют авторы идеи переселения, «с аналогичной площадью и современной планировкой». А вот, собственно, и украинское ноу-хау от Кличко: отказаться от такого предложения владельцы устаревшего жилья не имеют права. Как говорила киношно-знаменитая управдом в исполнении Нонны Мордюковой, не будут брать – отрежем газ...А потом вообще можно ублажить застройщиков и пойти еще дальше – вернуться к опыту декоммунизированных большевиков и решать жилищный вопрос пролетариата за счет... коммуналок. То есть из нераскупленных многокомнатных квартир новоявленной обедневшей «буржуазии» создавать коммунальные квартиры и переселять туда по две-три семьи жильцов из разрушенных хрущевок. Бред, скажете вы. И будете неправы, ибо нет таких вершин безумия, которые не взяли бы и большевики, и декоммунизировавшие их сегодняшние нацики-необольшевики, и капиталисты-застройщики, которым светит убыток. А убыток заcтройщикам уже корячится. Как рассказал журналистам «Страны.ua» управляющий директор компании ARPA Real Estate Михаил Артюхов, «количество сделок по первичке не достигает и 5 тыс. в год, при этом только за первое полугодие 2017 года стартовали продажи 30 новостроек, и на рынок дополнительно выбросили еще около 21 тысячи квартир». А кто их купит? «Получается замкнутый круг. Повысить цены застройщики не могут из-за высокой конкуренции, а себестоимость работ постоянно растет. Чтобы продавать дешево, компании вынуждены строить «пирамиды» – деньгами, полученными от продажи одного объекта, финансировать достройку других. Понятно, что это очень рискованная схема, и на каком-то этапе она может дать сбой», – вторит ему и руководитель агентства «Евро Рейтинг» Григорий Перерва. Вот сгонят лишенных жилья обитателей хрущевок, как скот в кошары, заставят платить коллективно за коммунальные услуги, и можно будет выйти хотя бы «в ноль», отбить вложения. А на местах снесенных хрущевок настроить новых «кукурузин», если что. «Свободной земли в Киеве становится все меньше, а многие хрущевки расположены на более-менее неплохих участках. На это могут «клюнуть» застройщики. Тем более что, по нашим подсчетам, если вместо 5-этажной хрущевки строить 9-этажку, вложения себя не оправдают. Но вот в случае 16-этажки уже реально выйти на рентабельность в 10-12%», – утверждает тот же Перерва.......Дешево и сердито. И выхода-то у киевлян-«хрущевцев» тоже практически нет – ситуация аховая, и Виталику с его новыми товарищами-застройщиками грех ею не воспользоваться. По данным спецов-экспертов, в Киеве до 8 тысяч хрущевок (пятая часть всего жилфонда столицы), которые строились всего на 50 лет, и формально срок их эксплуатации закончился в 2010-2015 годах. «Это может грозить катастрофой в любой момент – у домов пойдут трещины по фундаменту, они начнут «складываться», ведь даже капремонтов там в последнее время никто не проводил. Понятно, что Кличко очень не хочется попасть в подобную некрасивую историю», – уверен эксперт. А в генплане развития Киева прописано, что до 2025 года в столице планируется вывести из оборота 7,8 млн. кв. м ветхого жилья. На это, по подсчетам аналитиков Domik.ua, понадобится порядка 112 млрд. грн. или 16 млрд. грн. в год. Вот вам и прибыль: в Киеве планируют избавиться от 3 тысяч старых домов, среди которых 90% – хрущевки......Вот потому-то пессимисты-реалисты и говорят, что в Киеве проводят какой-то чудовищный эксперимент над жителями. Их морозят без горячей воды и центрального отопления, издеваются над их законными требованиями (вы послушайте, что они говорят на жалобы киевлян по телефону, если к ним удается дозвониться, – нагло врут), то есть всячески принуждают к мысли, что надо переселяться, потому что никто ничего ремонтировать не будет, а потом и электричество отрежут, и холодную воду перекроют. Просто так, для «убеждения» или под видом аварии, устранять которую нет денег......Ну, а возвращаясь к заявленной теме – правам ЛГБТ-сообщества в Европе и в Украине, можно будет при желании утверждать, что это и есть евроинтеграция, путь в Европу. В тепле-то, повторяю, мысли о сексе и быстрее приходят, и быстрее реализуются. Всякие мысли о и всяком сексе. А что? Это вам не некрофилия в холодном морге. «Украинацэевропа», чинэтак»? Держитесь, люди, Европа близко – ведь уже насилуют по-всякому...