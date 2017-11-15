Ляшко о кнопкодавстве: я больше так не буду

Лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко, которого на прошлой недели застукали за кнопкодавством, признал свою ошибку и пообщел так больше не делать. Об этом он заявил ЧЕСНО.



"Плохой поступок, очень плохой. Мне так стыдно, что аж сердце болит", - сказал Ляшко.



На вопрос, почему 9 ноября в Раде кнопокодавила вся фракция, нардеп заверил, что это ложь.



"Не надо выдумывать! Это не честно. Свой поступок я признаю и обещаю, что больше так не буду. Только сильные люди могут признавать свои ошибки", - сказал с улыбкой Ляшко.

