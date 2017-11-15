Комуналку для населения хотят поднять на 200 грн в месяц

Тарифы могут повысится в результате принятия законопроекта № 4028 «Про упаковку и отходы упаковки», который был зарегистрирован в парламенте - сообщает 112 канал.



Проект закона, который повлечет за собой повышение коммунального тарифа на 200 грн. в месяц с человека, планируют рассмотреть в ближайшее время, документ уже находится на рассмотрении в профильных комитетах парламента.



Как отмечает народный депутат Дмитрий Белоцерковец (БПП), подобная инициатива – предложение крупных компаний производителей упаковки.



Законопроект предусматривает, что производители упаковки будут самостоятельно утилизировать только определенный процент тех отходов, которые подлежат вторичной переработке. За утилизацию всех других отходов должен будет заплатить потребитель.



Законопроект ориентируется на требования производителей, желающих минимизировать расходы. Так его уже поддержали влиятельные лоббистские бизнес-ассоциации: Европейская бизнес ассоциация, Американская Торгово-промышленная палата, а так же Ассоциация упаковщиков, куда входят: «Тетра Пак», «Кен-пак», «Carlsberg Ukraine», «Крафт Фудз Украина», «Сандора», «Нестле Украина» и другие крупные производители товаров в упаковке.



Как заявляла ранее автор законопроекта Алена Бабак: "Бизнесу нужно продать свою продукцию конечному потребителю, соответственно он будет искать оптимальные и дешевые пути обеспечения утилизации отходов упаковки».



Позицию производителей упаковки поддерживают и остальные авторы законопроекта среди которых: Анатолий Матвиенко, Татьяна Острикова, Олег Кришин, Остап Еднак и скандальный Борис Розенблат.



Эксперты в сфере ЖКХ считают, что подобная инициатива повлечет за собой подорожание коммунальных платежей в среднем на 200 грн с человека в месяц.



В частности заместитель главы Киевской городской государственной администрации Петр Пантелеев назвал инициативу компаний - производители упаковки об установлении тарифа на переработку, как коммунального платежа, несправедливой и обременительной для киевлян.



В то же время народный депутат Юрий Чижмарь (Радикальная партия Олега Ляшко) успокаивает, что на рассмотрение парламента так же предлагается пакет законопроектов о переработке отходов, которым нивелируется идея с повышением коммунального платежа.



Законопроектами № 4835-д, 4836, 4837, 6602 предусматривается комплексное решение проблемы мусора. Предложенная система обращения с отходами направлена на создание новой отрасли переработки отходов, строительство современных мусороперерабатывающих заводов, очистку страны от свалок, внедрение сортировки отходов, стимулирование эко-дизайна упаковки и товаров.



Как говорит Чижмарь, комплексная система обращения с отходами не предусматривает фиксированного коммунального платежа за переработку мусора. Потребитель будет платить только за то, что покупает. В стоимости товаров – это составит в среднем не более 10 копеек на единицу товара.



Нардеп Дмитрий Белоцерковец отмечает: “Проблема в том, что производителями упаковки, фактически будут против (пакета законов о переработке отходов) и, будут использовать свое политическое и финансовое лобби в парламенте для того, чтобы эти законы не приняли”.



Депутат уверен, если пакет законов об отходах не будет проголосован, украинцы могут оказаться перед угрозой повышения коммуналки.

